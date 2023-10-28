İsrail ordusunun Gazze'de fosfor bombası kullandığına dair görüntüler gündem oldu

İsrail ordusu Gazze'ye hava saldırılarına şiddetini artırarak devam ediyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde İsrail ordusunun fosfor bombası kullandığına dair görüntüler gündem oldu
28 Ekim 2023 Cumartesi
İsrail ordusu Gazze'ye hava saldırılarına şiddetini artırarak devam ediyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde İsrail ordusunun fosfor bombası kullandığına dair görüntüler gündem oldu
İsrail ordusu Gazze'ye hava saldırılarına şiddetini artırarak devam ediyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde İsrail ordusunun fosfor bombası kullandığına dair görüntüler gündem oldu