Yaptırmayan yandı cezası 9 bin 943 TL. 1 milyon araca ceza kesildi

Kaynak: Haber Merkezi
Yaptırmayan yandı cezası 9 bin 943 TL. 1 milyon araca ceza kesildi
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, şimdilik 1 milyon araca egzoz muayenesi nedeniyle ceza kesildiğini açıkladı.

Tüm illerde, trafiğe çıkan araçlardan kaynaklı hava kirliliğinin önüne geçmek amacıyla hayata geçirilen Egzoz Elektronik Denetleme Sistemi (EGEDES) uygulamasında egzoz muayenesi denetimi sürüyor.

Denetimlerde egzoz muayenesi yaptırmadığı tespit edilen araçlara idari yaptırım uygulanırken, egzoz muayenesi yaptırmayan araçlar, trafik akışını aksatmadan tespit ediliyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Temiz bir hava, sağlıklı bir dünya için Egzoz Elektronik Denetleme Sistemi EGEDES'i 81 şehrimizde uygulamayı sürdürüyoruz.

EGEDES ile trafikten kaynaklı hava kirliliğinin önüne geçmek için egzoz emisyon muayenesi yaptırmayan araçları trafikte tespit ediyoruz. Yaptığımız denetimlerde egzoz emisyon ölçümü yaptırmayan yaklaşık 1 milyon araca idari yaptırım uyguladık. Evlatlarımızın emaneti ortak evimiz dünyamızı daha yeşil, daha sağlıklı ve yaşanabilir bir hale getireceğiz." dedi.

ekran-goruntusu-2023-09-18-091307-1.jpg

YAPTIRMAYANA CEZASI 9 BİN 943 TL

Çevre ve Şehircilik Uzmanı Hasan Ege, denetim etkinliğiyle verimliliğini yükseltmek, ulaşım kaynaklı emisyonları azaltmak amacıyla EGEDES projesini yürüttüklerini ifade ederken, aracın üstünde yer alan plaka tanıma cihazıyla trafikte sabit veya seyir haldeki araçların plakalarının okunduğunu ve egzoz emisyon ölçümü bulunmayan araçlara idari yaptırım uyguladıklarını belirtti.

ekran-goruntusu-2023-10-19-100623-2.png

Ege, şunları kaydetti:

"2024 yılı için egzoz emisyon ölçümünü yaptırmamanın idari para cezası 9 bin 943 TL. Bakanlığımızca yaptığımız çalışmalar kapsamında son bir yıl içerisinde yaklaşık 1 milyon aracın egzoz emisyon ölçümü bulunmadan trafikte seyrettiğini tespit ettik."

"ÖLÇÜM SÜRELERİNİ E-DEVLET ÜZERİNDEN TAKİP ETMELERİNİ DE TAVSİYE EDİYORUZ"

Vatandaşlara egzoz muayenesinin yapılması konusunda uyarıda bulunan Ege, "Araç sahiplerinden insan sağlığını düşünerek egzoz emisyon ölçümleri konusunda gerekli hassasiyeti göstermelerini bekliyoruz. Herhangi bir idari yaptırımla karşılaşmamak için ölçüm sürelerini e-Devlet üzerinden takip etmelerini de tavsiye ediyoruz." şeklinde konuştu.

1751403-1200x627-2.jpg

9g7nao-2.jpg

Son Haberler
Ordu'da üzerlerinde silah ve polis yeleği çıkan 2 kişi tutuklandı Yerel Haberler
Ordu'da üzerlerinde silah ve polis yeleği çıkan 2 kişi tutuklandı
CHP'nin Bilecik'te astığı afiş tepki çekti Yerel Haberler
CHP'nin Bilecik'te astığı afiş tepki çekti
Düzağaç Belediye Başkanı Muammer Işıklı zimmet suçlamasından tutuklandı Yerel Haberler
Düzağaç Belediye Başkanı Muammer Işıklı zimmet suçlamasından tutuklandı
Bilecik'te özel gereksinimli kadın çalışan tandem bisikletle işine götürüldü Yerel Haberler
Bilecik'te özel gereksinimli kadın çalışan tandem bisikletle işine götürüldü
‘Ben biraz safım’ diyen Arda da paraları bankanın dışında vermiş Gündem
‘Ben biraz safım’ diyen Arda da paraları bankanın dışında vermiş
İlk kadın amirali Gökçen Fırat Deniz Harp Okulu öğrencileriyle TCG Nusret'te buluştu Gündem
İlk kadın amirali Gökçen Fırat Deniz Harp Okulu öğrencileriyle TCG Nusret'te buluştu
Fenerbahçe kazandı Arda Güler ­yorum yağdırdı Spor
Fenerbahçe kazandı Arda Güler ­yorum yağdırdı