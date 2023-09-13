Yara otu çıbanlara iyi geliyor

Editör: Murat Öztürk
İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.
Yara otu; Yaraları, apse ve çıbanları iyileştirir. Cerahati boşaltır. Dolamaya iyi gelir.
ÇIBAN NEDİR?
Kıl köklerinin stafilokok adlı bakterlerin yol açtığı enfeksiyon sonucunda iltihaplanması sonucu oluşmaya başlayan çıban, bir tür deri hastalığıdır
Kıl köklerinin doğası gereği yağlı olması, iltihabın hızla çoğalmasına yol açar.
YARA OTU NASIL KULLANILIR?
Çıban tedavisinde kullanımı yaygındır.
Otun yaprağı dövülüp çıbanlar üzerine bağlanır ve her gün işlem yenilenirse, çıbanları olgunlaştırıp patlatır.
Sıcak suda yumuşatılmak suretiyle de çıbanlar üzerine uygulanabilir.
Çay şeklinde hazırlanarak idrar söktürücü olarak kullanılabilir.