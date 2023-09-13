Yara otu neye iyi geliyor?

İnsanların korkulu rüyası olan ishale iyi gelen yara otunun faydaları dikkat çekti.

KAYNAK: Haber Merkezi
Yara otu neye iyi geliyor?

Editör: Murat Öztürk

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

İnsanların korkulu rüyası olan ishale iyi gelen yara otunun faydaları dikkat çekti.

Yara otuyla ilgili detaylar...

YARA OTU NEDİR?

Bileşikgillerden; çeşitli türleri olan bir kır bitkisidir. Kuru topraklarda, yol kenarında yetişir. Yaprakları uzun ve parçalıdır. Çiçekleri beyaz ve pembedir. Kandil şeklinde gruplaşmıştır. Kokusu çok güzeldir.

Hekimlikte dal, yaprak ve çiçekleri kullanılır. İçinde Achillein denilen acı bir madde vardır.

YARA OTUNUN FAYDALARI

-Yaraları, apse ve çıbanları iyileştirir. Cerahati boşaltır. Dolamaya iyi gelir.

- Hazımsızlığı ve kansızlığı giderir.

-Kanı temizler.

-Balgam söktürür, öksürüğü keser.

-Sinirleri ve vücudu kuvvetlendirir.

-Bağırsak ve mide gazlarını giderir. İshali keser. Basur memelerini tedavi eder.

-Kızamık, boğmaca, raşitizm, albasması, aybaşı gecikmesi ve kemik hastalıklarında faydalıdır.

-İdrar söktürür. Yaraları iyileştirir.

-Solunum yolları hastalıklarında balgam söktürücü olarak kullanılır.

-Rahim kanseri hastalarına tavsiye edilir.

- Şeker hastalığı için de kullanılır. Ancak uzman doktor kontrolünde kullanılması gerekir.

YARA OTU NASIL KULLANILIR?

Çıban tedavisinde kullanımı yaygındır.

Otun yaprağı dövülüp çıbanlar üzerine bağlanır ve her gün işlem yenilenirse, çıbanları olgunlaştırıp patlatır.

Sıcak suda yumuşatılmak suretiyle de çıbanlar üzerine uygulanabilir.

Çay şeklinde hazırlanarak idrar söktürücü olarak kullanılabilir.

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