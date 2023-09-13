Yara otu hazımsızlığa iyi geliyor

Editör: Ali Öncü

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Hazımsızlığa ve kansızlığa iyi gelen yara otunun faydaları dikkatlerden kaçmadı.

HAZIMSIZLIK NEDİR?

Dispepsi (hazımsızlık), çoğu zaman yemek yemeye bağlı olarak gelişse de bazı durumlarda enfeksiyonlar veya kullanılan birtakım ilaçlara bağlı şekilde de ortaya çıkabilen karnın üst bölgesindeki ağrı ve şişkinlik hissidir.

HAZIMSIZLIK BELİRTİLERİ NELERDİR?

-Karın ağrısı

-Aşırı tokluk hissi

-Üst abdominal bölgede (üst karın) şişlik

-Ağız yoluyla gaz çıkarma (geğirme)

-Midede aşırı doluluk hissi

-Mide yanması

-Reflü (mideden ağıza asit gelmesi)

-Mide bulantısı ve kusma

YARA OTU NASIL KULLANILIR?

Çıban tedavisinde kullanımı yaygındır.

Otun yaprağı dövülüp çıbanlar üzerine bağlanır ve her gün işlem yenilenirse, çıbanları olgunlaştırıp patlatır.

Sıcak suda yumuşatılmak suretiyle de çıbanlar üzerine uygulanabilir.

Çay şeklinde hazırlanarak idrar söktürücü olarak kullanılabilir.