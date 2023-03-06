6 Mart 2023 Pazartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Yaralıya müdahale eden sağlık ekibine otomobil çarptı: 1 sağlıkçı hayatını kaybetti

Yaralıya müdahale eden sağlık ekibine otomobil çarptı: 1 sağlıkçı hayatını kaybetti

Aydın'ın Germencik ilçesinde 1 kişinin yaralandığı kaza nedeniyle yolda duran ambulans ekibine otomobilin çarpması sonucu 2 sağlık çalışanından biri hayatını kaybetti, biri yaralandı.

Haber Giriş: 6 Mart 2023 Pazartesi - 17:45
Takip Et

Yaralıya müdahale eden sağlık ekibine otomobil çarptı: 1 sağlıkçı hayatını kaybetti

Yaralıya müdahale eden sağlık ekibine otomobil çarptı: 1 sağlıkçı hayatını kaybetti
+
Aa
-

İzmir'den Aydın yönüne ilerleyen Rus vatandaşı Anna Timkina'nın kullandığı 48 AIJ 253 plakalı otomobil, Germencik mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

Kazada sürücü Timkina hafif yaralandı.

Olay yerinden geçen Rıdvan Kavaklı yönetimindeki ambulans, yardım için kaza yapan aracın önünde durdu.

Aynı yönde ilerleyen Anıl Ö. idaresindeki otomobil, önce ambulanstan inen sağlık çalışanları Hasan Kaymaz ile Fatma Kavaklı'ya ardından da ambulansa çarptı.

Ağır yaralanan Hasan Kaymaz, Atatürk Devlet Hastanesi'ne, Kavaklı ise Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk ve acil yardım teknikeri Kaymaz, hastanede yaşamını yitirdi.

Bu arada ambulans şoförü Rıdvan Kavaklı ile ilk ve acil yardım teknikeri Fatma Kavaklı'nın karı koca oldukları öğrenildi.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Mart ayının en şanslı burçları belli oldu. Para, bereket, şans ve zenginlik olacak burçlar
1
﻿Mart ayının en şanslı burçları belli oldu. Para, bereket, şans ve zenginlik olacak burçlar
﻿Mart ayının en şanslı burçları belli oldu. Para, bereket, şans ve zenginlik olacak burçlar
﻿Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan Ahmet Ağaoğlu'na darbe yaptı! Levent Tan'dan müthiş iddia
2
﻿Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan Ahmet Ağaoğlu'na darbe yaptı! Levent Tan'dan müthiş iddia
﻿Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan Ahmet Ağaoğlu'na darbe yaptı! Levent Tan'dan müthiş iddia
﻿Fatih Altaylı'dan gündem ve Kızılay paylaşımı. En mutlu kişi çadır taciri Kerem Kınık olabilir
3
﻿Fatih Altaylı'dan gündem ve Kızılay paylaşımı. En mutlu kişi çadır taciri Kerem Kınık olabilir
﻿Fatih Altaylı'dan gündem ve Kızılay paylaşımı. En mutlu kişi çadır taciri Kerem Kınık olabilir
﻿Meral Akşener masaya dönme koşulunu açıkladı
4
﻿Meral Akşener masaya dönme koşulunu açıkladı
﻿Meral Akşener masaya dönme koşulunu açıkladı
﻿Konya'da çirkin olay. Giresunsporlulara saldırdılar
5
﻿Konya'da çirkin olay. Giresunsporlulara saldırdılar
﻿Konya'da çirkin olay. Giresunsporlulara saldırdılar
﻿Amedspor Başkanı Yıldırım'dan çarpıcı iddia: TFF Başkanı Büyükekşi telefonu kapattı
6
﻿Amedspor Başkanı Yıldırım'dan çarpıcı iddia: TFF Başkanı Büyükekşi telefonu kapattı
﻿Amedspor Başkanı Yıldırım'dan çarpıcı iddia: TFF Başkanı Büyükekşi telefonu kapattı
﻿Yunan bakandan hadsiz İstanbul paylaşımı. Tepkilerin ardından geri vites yaptı
7
﻿Yunan bakandan hadsiz İstanbul paylaşımı. Tepkilerin ardından geri vites yaptı
﻿Yunan bakandan hadsiz İstanbul paylaşımı. Tepkilerin ardından geri vites yaptı
﻿AB'den Yunanistan'daki demir yolu için destek
﻿AB'den Yunanistan'daki demir yolu için destek
﻿AB'den Yunanistan'daki demir yolu için destek
﻿Depremzede ikinci şoku Antalya'da yaşadı
﻿Depremzede ikinci şoku Antalya'da yaşadı
﻿Depremzede ikinci şoku Antalya'da yaşadı
﻿Manisa'da feci kaza. Beton mikserinin çarptığı kadın öldü kızı yaralandı
﻿Manisa'da feci kaza. Beton mikserinin çarptığı kadın öldü kızı yaralandı
﻿Manisa'da feci kaza. Beton mikserinin çarptığı kadın öldü kızı yaralandı
﻿Mutaffifin suresinin Türkçe anlamı nedir?
﻿Mutaffifin suresinin Türkçe anlamı nedir?
﻿Mutaffifin suresinin Türkçe anlamı nedir?
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.