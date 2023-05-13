Yardımlaşma derneğinde silahlı cinayet

Diyarbakır'da, S.G. husumetli olduğu Mahmut Tanrıverdi'yi (29), gittiği yardımlaşma derneğinde, tabancayla vurarak öldürdü.

Yardımlaşma derneğinde silahlı cinayet

DHA’nın haberine göre, olay, öğle saatlerinde, Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi Akkoyunlu 1'inci Sokak'ta meydana geldi. Yardımalşama derneğine giden husumetlisi Mahmut Tanrıverdi'yi takip eden S.G., ikinci kata çıktı. Burada S.G., Tanrıverdi'ye tabancayla ateş etti. Tanrıverdi yere yığılırken, S.G. ise kaçtı.

İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Tanrıverdi'nin hayatını kaybettiği belirlendi. İncelemenin ardından Tanrıverdi'nin cansız bedeni, otopsi için adli tıp kurumuna götürüldü. Polis, S.G.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

husumetlisini-dernekte-tabancayla-vurup-oldurdu-7030-dhaphoto1.jpg

husumetlisini-dernekte-tabancayla-vurup-oldurdu-7030-dhaphoto2.jpg

husumetlisini-dernekte-tabancayla-vurup-oldurdu-7030-dhaphoto3.jpg

husumetlisini-dernekte-tabancayla-vurup-oldurdu-7030-dhaphoto4.jpg

husumetlisini-dernekte-tabancayla-vurup-oldurdu-7030-dhaphoto6.jpg

husumetlisini-dernekte-tabancayla-vurup-oldurdu-7030-dhaphoto7.jpg

Öne Çıkanlar
TFF'de etkili olan tarikatları Trabzonspor efsanesi Lemi Çelik ortaya çıkardı. Büyükekşi'nin dosyasını açtı
TFF'de etkili olan tarikatları Trabzonspor efsanesi Lemi Çelik ortaya çıkardı. Büyükekşi'nin dosyasını açtı
Ünlü spor yazarı Cemal Ersen ortaya çıkardı: Ali Koç'un kaderini açıkladı
Ünlü spor yazarı Cemal Ersen ortaya çıkardı: Ali Koç'un kaderini açıkladı
AKP sağlık ocaklarını göstere göstere taşeronlaştırdı!
AKP sağlık ocaklarını göstere göstere taşeronlaştırdı!
Süleyman Seba ile Mesut Arda arasındaki büyük sırrı Gürel Yurttaş açıkladı
Süleyman Seba ile Mesut Arda arasındaki büyük sırrı Gürel Yurttaş açıkladı
Lale Orta'yı hüngür hüngür kimler ağlattı. Şerafettin Tilki TFF'deki Yeniçeri ayaklanmasını ortaya çıkardı
Lale Orta'yı hüngür hüngür kimler ağlattı. Şerafettin Tilki TFF'deki Yeniçeri ayaklanmasını ortaya çıkardı
Korkmayın gerçek sonuçlar Yeniçağ’da olacak. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir
Korkmayın gerçek sonuçlar Yeniçağ’da olacak. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir
Son Haberler
Elazığ’da asayiş ve şok uygulamaları: 25 kişi tutuklandı Güncel
Elazığ’da asayiş ve şok uygulamaları: 25 kişi tutuklandı
Son anket Saray'a seçim sonucunu verdi. Seçim sonucunu bölge bölge açıkladı Güncel
Son anket Saray'a seçim sonucunu verdi. Seçim sonucunu bölge bölge açıkladı
Oyuncu Burcu Binici: Memleketim Rize'de olsa topuğuna sıkarlar. 400 liralık Bodrum lahmacunu tartışmasına dahil oldu Magazin
Oyuncu Burcu Binici: Memleketim Rize'de olsa topuğuna sıkarlar. 400 liralık Bodrum lahmacunu tartışmasına dahil oldu
TFF'de etkili olan tarikatları Trabzonspor efsanesi Lemi Çelik ortaya çıkardı. Büyükekşi'nin dosyasını açtı Spor
TFF'de etkili olan tarikatları Trabzonspor efsanesi Lemi Çelik ortaya çıkardı. Büyükekşi'nin dosyasını açtı
Bayrampaşa'da 15 evden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı Güncel
Bayrampaşa'da 15 evden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı
Sarp Levendoğlu ile Deniz Sipahi aşklarını ilan etti Magazin
Sarp Levendoğlu ile Deniz Sipahi aşklarını ilan etti