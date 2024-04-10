Yaren leyleği balıklarla besledi 'Bayram şekerin'

Kaynak: DHA
Yaren leyleği balıklarla besledi 'Bayram şekerin'
Balıkçı Adem Yılmaz, 12 yıldır her göç zamanı kendini ziyaret eden Yaren leyleği, bayramın ilk sabahında balıkla besledi.

Göç zamanları Adem Yılmaz'ın kayığına konan Yaren, bu yıl da geldi. Yaren leylek, bayram sabahı Adem Yılmaz’ın evinin bahçesindeydi. Yılmaz, erken saatte kendisini ziyarete gelen Yaren leyleği, balıkla beslerken bayramını da kutlamayı ihmal etmedi. Bu anlar, balıkçı Yılmaz ve yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

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