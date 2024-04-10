Yaren leyleği balıklarla besledi 'Bayram şekerin'

Göç zamanları Adem Yılmaz'ın kayığına konan Yaren, bu yıl da geldi. Yaren leylek, bayram sabahı Adem Yılmaz’ın evinin bahçesindeydi. Yılmaz, erken saatte kendisini ziyarete gelen Yaren leyleği, balıkla beslerken bayramını da kutlamayı ihmal etmedi. Bu anlar, balıkçı Yılmaz ve yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

