Başrollerini Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'in paylaştığı Yargı dizisi uluslararası medyadan da ilgi görüyor. Ay Yapım imzasını taşıyan Yargı’nın beklenen 79. bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, Yargı 79. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yargı yeni bölüm ne zaman?

YARGI 79. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'in performanslarıyla beğeni toplayan Yargı’nın 79. bölümü 21 Ocak Pazar günü yani bu akşam ekrana gelecek.

YARGI KONUSU NEDİR?

Dizide, dürüst savcı Ilgaz ve inandığı doğrular için mücadele eden avukat Ceylin'in karşılaştığı korkunç bir cinayet vakası ele alınıyor. Ilgaz ve Ceylin, katilin izini sürerken işbirliği yapmak zorunda kalıyorlar ve bu süreçte hayatlarında geri dönüşü olmayan bir dönemeçle karşılaşıyorlar.

Başrollerde Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'in yanı sıra Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Cezmi Baskın, Mehmet Yılmaz Ak gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

"Yargı," sürükleyici hikayesi ve etkileyici oyunculuklarıyla izleyicileri ekrana kilitlemeye devam ediyor.