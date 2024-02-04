Yargı yeni bölüm ne zaman? Yargı 81. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Başrollerini Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'in paylaştığı Yargı dizisi uluslararası medyadan da ilgi görmeye devam ediyor. Ay Yapım imzalı Yargı’nın 81. bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, Yargı 80. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yargı yeni bölüm ne zaman?

YARGI 81. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'in başrollerindeki Yargı’nın 81. bölümü 4 Şubat Pazar günü yani bu akşam ekranlara gelecek.

YARGI KONUSU NEDİR?

Dizideki dürüst savcı Ilgaz ve doğrular için mücadele eden avukat Ceylin, korkunç bir cinayet vakasının ortasına düşerler. Birbirlerinden farklı dünyalara ait olan Ilgaz ve Ceylin, katilin izini sürerken zorunlu bir işbirliğine girişirler ve bu süreçte hayatlarını tamamen değiştirecek bir dönemeçle karşılaşırlar.

Başrollerde Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'in muhteşem performanslarıyla dikkat çektiği dizi, adaletin peşinden koşan cesur karakterlerin hikayesini anlatıyor. Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Cezmi Baskın, Mehmet Yılmaz Ak gibi deneyimli oyuncuların da yer aldığı yapım, etkileyici oyunculukları ve sürükleyici hikayesiyle izleyicileri ekrana kilitlemeye devam ediyor.

"Yargı," izleyicilere gerilim dolu anlar yaşatan, adalet uğruna verilen mücadeleyi ve bu süreçte ortaya çıkan olayları detaylı bir şekilde ele alan bir dizi olarak öne çıkıyor. Ilgaz ve Ceylin'in yaşadığı zorlu süreç, izleyicilere unutulmaz bir deneyim sunuyor.