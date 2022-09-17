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Yargıtay’dan dikkat çeken karar. Ucuz ilanla ilgili karar verildi

Yüksek Mahkemeden dikkat çeken karar. Yargıtay 15. Ceza Dairesi, internet ortamında ederinden ucuz satılık televizyon ilanı vermek suretiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edilen sanığa verilen cezayı onadı

Haber Giriş: 17 Eylül 2022 Cumartesi - 11:11
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Yargıtay 15.Ceza Dairesi'nden dikkat çeken ucuz ilan kararı. Hüküm verildi

Yargıtay’dan dikkat çeken karar. Ucuz ilanla ilgili karar verildi
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Yargıtay ucuz ilanlar hakkında dikkat çeken bir karara imza attı.Yargıtay 15. Ceza Dairesi, internet ortamında ederinden ucuz satılık televizyon ilanı vermek suretiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edilen sanığa verilen cezayı onadı. Yüksek Mahkeme, bu tür olaylara karışanların 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan yargılanması gerektiğine dikkat çekti.

Evine televizyon almak isteyen genç, bir internet sitesinde gördüğü ilan üzerine bir kişiyle 700 TL karşılığında anlaştı. Parayı belirtilen banka hesabına gönderen genç, beklediği televizyona bir türlü kavuşamadı. Tüm girişimlerine rağmen parasını da iade aylamayan genç mahkemenin yolunui tuttu. Siteye ilan veren ve banka hesabına para yatırılan iki sanık hakim karşısına çıktı. Ağır Ceza Mahkemesi, "Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" yapmakla suçlanan iki sanığa 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Sanık avukatları kararı temyiz edince devreye Yargıtay 15. Ceza Dairesi girdi. Emsal nitelikte bir karara imza atan Daire, nitelikli dolandırıcılıkla suçlanan sanıklara verilen mahkumiyet kararını onadı.

UCUZ İLANLARA KANMAYIN

Öte yandan hukukçular, tüketicilerin popüler internet sitelerinde gezinirken ederinden daha ucuza verilen ürün ilanlarına itibar etmemeleri gerektiğini dile getiriyor. Hukukçular, "Kimse, kimseye hele şu devirde ederinden daha cuzua bir ürün vermez. Eğer bir ürün piyasa değerinden daha uygun bir fiyata satılıyorsa araştırılması gerekiyor." uyarısında bulunuyor.

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