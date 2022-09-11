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Artık ambulans sayılacaklar. Yargıtay'dan emsal karar

Yargıtay hastaneye hasta taşıyan özel araca hız yaptığı gerekçesiyle trafik cezası kesilemeyeceğine hükmetti.

Haber Giriş: 11 Eylül 2022 Pazar - 11:29
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Yargıtay hasta taşıyan araca ceza kesilmeyeceğine karar verdi

Artık ambulans sayılacaklar. Yargıtay'dan emsal karar
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İzmir’de yaşanan olayda, bir kız çocuğu bisikletten düşerek yaralandı. Kızını Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Acil Tıp Bilim Dalı Çocuk Acil Servisinde tedavi ettirmek için aracıyla seyir hâlinde iken hız ihlali yapan babaya trafik cezası kesildi.

Cezaya itiraz eden baba, konuyu yargıya taşıdı. İzmir 2. Sulh Ceza Hâkimliği itirazı reddedince, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı yerel mahkemenin kararına kanun yararına bozma talebinde bulundu.

YARGITAY KARARINI VERDİ

Yerel mahkemenin ret kararını bozan Yargıtay 19. Ceza Dairesi, hastaneye hasta taşıyan özel araca hız yaptığı gerekçesiyle trafik cezası kesilemeyeceğine karar verdi.

Daire, kararında Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin 'Geçiş üstünlüğüne sahip araçlar' başlıklı maddesinde yer alan 'Yaralı veya acil hastaların taşınması ve bunlara ilk ve acil yardımın yapılması için kullanılan cankurtaran ve özel amaçlı taşıtlarla, yaralı ve acil hasta taşıyan diğer araçlar' şeklindeki düzenlemeye atıfta bulundu.

İDARİ PARA CEZASI KALDIRILDI

Yaralı çocuğunu hastaneye taşıyan babanın, geçiş üstünlüğüne sahip olduğuna, trafik kısıtlamalarına ve yasaklarına bağlı olmadığına karar veren Yargıtay, idari para cezasının kaldırılmasına hükmetti.

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Korkuyorum
11.09.2022 12:10
Yerel mahkemeler Yargıtay kararları eğitim olarak aktarılmalıdır. Böylece konu bir defada etkin olarak çözülür. Böylece yerel mahkemenin karar vermede doğruluk oranı artar kanaatindeyim  
 
Teras
11.09.2022 12:03
İyi karar  
 
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