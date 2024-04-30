Yargıtay Başkanı 29. turda da seçilemedi

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle yapılan başkanlık seçimleri tam 29 turdur seçilemiyor.

29. turda da hiçbir aday salt çoğunluğu sağlayamadı ve başkan yeniden seçilemedi.

Yargıtay Başkanlığı görevine 24 Mart 2020'de seçilen Akarca'nın 4 yıllık görev süresi 24 Mart itibarıyla dolmuştu.

Yüksek Mahkemenin 4 yıl boyunca görev yapacak yeni başkanını belirlemek için Yargıtay üyeleri 25 Mart Pazartesi sandık başına gittiği aktarıldı.

YARGITAY BAŞKANI SEÇİMİ 30. TURA KALDI

Seçimin ilk 28 turunda hiçbir adayın, 348 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğu olan en az 175 oyu alamaması nedeniyle 29. tur oylaması gerçekleştirildi.

Oylamada en yüksek oyu alan iki adayın katılabildiği oylamanın sonucunda 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 141, 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk ise 116 oy almış oldu.

Seçime katılımın 322 olarak kaydedildiği belirtildi. Seçimde 13 boş oy kullanıldığı aktarıldı, 52 oyun ise geçersiz sayıldığı aktarıldı.

Salt çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle seçime 30. tur oylamayla devam edildiği belirtildi.

Seçimlerde üye tam sayısının salt çoğunluğunun hazır bulunmasının gerekliğinin altı çizildi.