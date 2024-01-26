Yargıtay boşanma sebebi saydı. Eşinizden onay almadan bunu yapmayın

Kaynak: Cnntürk
Yargıtay boşanma sebebi saydı. Eşinizden onay almadan bunu yapmayın
Yargıtay, evlilik birliği çerçevesinde eşinin görüşünü almadan arabayı satan kocayı kusurlu bularak boşanma sebebi saydı.

Bir erkeğin eşine haber vermeden arabayı satmasının ‘ekonomik şiddet’ kapsamına dahil eden hukukçular, kadını yok sayarak kişilik haklarına saldırı teşkil ettiğini vurguladı.

Bir kadın, iddiaya göre, eşinin sorumsuz olduğunu, kendisine ve çocuğuna bakmadığını, sürekli alkol aldığını ve kendisine sormadan arabayı sattığını iddia ederek boşanma davası açtı.

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Kadın kendisine ait kredi kartını alarak borçlanan eşinden nafaka ziynet eşyalarını talep etti .

Aile mahkemesi, davalı kocayı kusurlu sayarak çiftin ‘evlilik birliğinin temelinden sarsılması’ sebebiyle boşanmalarına karar verdi.

Mahkeme çocuğun velayetini anneye vererek, çocuğu için aylık 350 lira nafaka ile kadının ziynet eşyalarına karşılık olan 20 bin TL boşandığı eşine ödemesine hükmetti.

Mahkemenin gerekçeli kararında, davalı erkeğin, eşine verdiği sözleri tutmadığı, evin maddi gelirlerini karşılamadığı, kadının ziynet eşyaları ile arabasını habersiz şekilde başkalarına sattığı ve eşinin kredi kartlarını kullanarak borçlandığı için tam kusurlu olduğu belirtildi.

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