Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen saldırıya uğradı

Araç sırasında Necip Cem İşçimen, arkasında kornaya basan sürücüyü uyarmak isteyince saldırıya uğradı. Savcı İşmen'i darp eden saldırganın 7 suçtan kaydı olduğu öğrenildi.

Olay 30 Ağustos Cuma günü Fenerbahçe-Alanyaspor maçını sonrası meydana geldi. Savcı İşçimen, otoparkın çıkışına geldiğinde görevli gişede gün sonu alımı sürüyordu. Bu nedenle de araç kuyruk oluşmuştu.

Ekol TV'nin haberine göre; bir süre beklemek zorunda kalan Savcı İşçimen arkasından kornaya basan sürücüyü uyarınca sürücü Savcı, sürücü tarafından saldırıya uğradı.

SUÇ DOSYASI KABARIK ÇIKTI

7 suçtan kaydı bulunduğu öğrenilen saldırgan darp ettiği Savcı İşçimen'i yere düşürdü. Saldırgan'ın Savcı İşçimen'i defalarca yumrukladığı görüntülerde yer aldı. Olayın ardından polis ekipleri saldırganın peşine düştü. Olaya ilişkin iki kişi de gözaltına alındı.