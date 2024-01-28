Yargıtay emsal kararı. Duş almayan koca hayatının şokunu yaşadı

Ankara'da yaşayan A.Y., eşi C.Y.'nin çok az duş aldığını, 5 gün boyunca aynı kıyafetleri giydiği ve haftada sadece bir iki kez dişlerini fırçalayarak kişisel temizliğine dikkat etmediğini öne sürerek, boşanma davası açtı.

19'uncu Aile Mahkemesi'nde görüşülen davada, A.Y., kocası hakkındaki iddialarını şahitle birlikte kanıtladı. Mahkeme, C.Y.'yi tam kusurlu bularak boşanmalarına karar verdi ve 500 bin lira tazminata hükmetti.

Bölge Adliye Mahkemesince hukuka uygun bulunan karar, Yargıtay 2'nci Dairesi tarafından da onanarak kesin hükme vardı. Yargıtay’ın verdiği kararda, davalı olan kocanın kişisel hijyenine dikkat etmemesi, ter kokması gibi boşanmaya neden olaylarda tam kusurlu, davayı açan kadının ise kusursuz olduğuna hükmetti.

“BU DURUMA EŞ DEĞİL KİMSE KATLANMAZ”

A.Y’nin avukatı olan Senem Yılmazel, davalı ve davacının ortak arkadaşlarının olduğunu ve onların tanık olarak mahkemeye geldiklerini ifade ederek, şahitlerin de iş yerindeki C.Y’nin ter koktuığunu ve aynı kıyafetleri 5 gün boyunca üst üste giydiğini belirterek şunları söyledi: “Davacı ve davalının ortak arkadaşları vardı. Bir de davalı tarafın iş yerinde çalıştığı mesai arkadaşları tanık olarak mahkemeye geldiler. Mesaide ter koktuğunu, aynı kıyafeti beş gün üst üste giydiğini ifade ettiler.

Bu şekilde tanık beyanlarıyla dava kanıtlanmış oldu. Eşlerin ortak hayatın sorumluluklarını yerine getirmesi gerekiyor. Davranışlar nedeniyle ortak hayat çekilmez hale gelirse diğer tarafın boşanma davası açma hakkı oluyor. Bu duruma eş değil kimse katlanmaz.

İnsan ilişkilerinde hepimiz özen göstermeliyiz. Bu nedenle gerek davranışlarımıza, gerek temizliğinizi özen göstermeliyiz”