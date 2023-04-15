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Koza-İpek Holding'e ait şirketler hazineye geçti. Yargıtay müsadere kararını onadı

Yargıtay, Koza-İpek Holding'e ait şirketlerin müsadere kararını onadı. Kararla holdinge bağlı şirketler hazineye geçti.

Haber Giriş: 15 Nisan 2023 Cumartesi - 03:34
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Yargıtay müsadere kararını onadı: Koza-İpek Holding'e ait şirketler hazineye geçti

Koza-İpek Holding'e ait şirketler hazineye geçti. Yargıtay müsadere kararını onadı
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FETÖ firarisi Hamdi Akın İpek ile yakın aile bireylerinin ortağı olduğu Koza-İpek Holding bünyesindeki 22 şirket, 2016 yılında Ankara 4. Sulh Ceza Mahkemsi’nin verdiği kararla TMSF'ye devredildi.

Hamdi Akın İpek ile birlikte 20 sanık hakkında dava açıldı.

Sanıklar, "terör örgütüne üye olmak" , "Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet" gibi suçlardan yargılanıyordu.

TRT Haber'in aktardıpına göre; şirketlerin devrine ilişkin temyiz başvurusuyla devam eden dava süreci Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesi'nin kararıyla hükme bağlandı. Koza-İpek Holding'e ait şirketlerin müsadere kararını onandı. Kararla holdinge bağlı şirketler hazineye geçti.

Öte yandan temyiz isteminin esastan reddi ile hükmün onanmasına karar verdi.

MÜSADERE NEDİR?

Müsadere, işlenen suç ile ilgili belirli bazı eşya veya kazançların mülkiyetinin devlete aktarılması işlemine verilen isim. Hukuki niteliği itibariyle bir 'güvenlik tedbiri' olarak kabul ediliyor. Müsadereye ilişkin verilen mahkeme kararlarında kazanılmış hak durumu söz konusu değil. Mahkeme her zaman müsadere konusunda karar verebilir.

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