Yargıtay Onursal Başkanı Selçuk ‘Bu karara inanmıyorum, olamaz’

AYM üyeleri hakkında da suç duyurusunda bulunan daire, AYM’nin vesayet makamı gibi davrandığını ve yargısal aktivizm yaptığını iddia etti.

Yargıtay Onursal Başkanı Sami Selçuk ise bu kararı ve suç duyurusunu şaşkınlıkla karşıladı.

Selçuk, AYM’nin kararının herkes için bağlayıcı olduğunu ve hak ihlalleri konusunda son sözü söyleyecek olanın AYM olduğunu belirtti.

Can Atalay'la ilgili AYM'nin hak ihlali kararını tanımayan Yargıtay, AYM üyeleri hakkında da suç duyurusunda bulundu.

Yargıtay Onursal Başkanı Sami Selçuk, "AYM'nin kararı herkes için bağlayıcı" dedi.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay'ın başvurusu üzerine hak ihlali kararı veren Anayasa Mahkemesi (AYM), Yargıtay tarafından 'Anayasayı ihlal etmekle' suçlandı. Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Atalay'ı tahliye etmediğini duyurduğu kararında, hak ihlali kararı veren AYM üyeleri hakkında da suç duyurusunda bulundu.

gazeteduvar'dan Can Bursalı'nın haberine göre; AYM kararını uygulamayan Yargıtay 3. Ceza Dairesi, hem ret kararı hem de AYM üyelerini 'anayasayı ihlal' ile suçlaması, Türkiye tarihinde bir ilk. Daire, kararında Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'la özdeşleşen 'yargısal aktivizm' sözlerine de yer verdi.

Kararda, AYM'nin vesayet makamı gibi davrandığı ileri sürüldü. Ayrıca, AYM'nin Yargıtay 3. Ceza Dairesi üyelerini tehdit ettiği de iddia edildi. Oy birliğiyle alınan kararda Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk, ile daire üyeleri Hakan Yüksel, Mustafa Doğru, Şerafettin Saka ve Mustafa Karayıldız'ın imzası bulunuyor.

SELÇUK: İNANMIYORUM, OLAMAZ

Yargıtay Onursal Başkanı Prof. Dr. Sami Selçuk, Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin verdiği kararı ve yaptığı suç duyurusunu Gazete Duvar'a değerlendirdi. "Yargıtay'da böyle bir karar verilebileceğine ben inanmıyorum. Bu olamaz" diyen Selçuk, Türkiye'de kavram kargaşası olduğunu vurguladı.

'HERKES UYMAK ZORUNDA'

Türk hukuk sisteminin Anglosakson sistemden farklı olduğuna ve aslında Türkiye'de yüksek mahkemenin olmadığını ifade eden Selçuk, Yargıtay'ın da, Danıştay'ın da Anayasa Mahkemesi'nin de eşit olduğunun altını çizdi. Selçuk, anayasanın 153. maddesine dikkat çekerek, "Anayasa Mahkemesi'nin kararına herkes uymak zorundadır" ifadelerini kullandı.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin, Can Atalay'la ilgili kararında AYM'ye "Sınırlarını aştın" demesinin de yanlış olduğunu ifade eden Selçuk, "AYM hak ihlalleri konusunda yetkili makamdır. Ortada bir hak ihlali varsa burada son sözü söyleyecek olan AYM'dir" diye konuştu.