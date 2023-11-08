Yargıtay'ın AYM için suç duyurusunun ardından Mehmet Şimşek'e imalı mesaj: Para arayışınızda kolaylıklar dilerim

Yargıtay, Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay hakkında verdiği ‘hak ihlali kararı’ için Anayasa Mahkemesi üyelerine suç duyurusunda bulundu. Bu karar Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir ilk niteliği taşıyor.

Yargıtay'ın AYM üyeleri ile ilgili suç duyurusunda bulunması ve Can Atalay için 'hak ihlali' kararını tanımadıklarını açıklaması gündeme oturdu. Karar hakkında tartışmalar devam ederken kararın hukuka uygunluğu değerlendiriliyor. Birçok siyasetçi de kararın ardından tartışmaya katılarak açıklamalarda bulundu.

Tartışmalara katılan siyasi isimlerden Liberal Demokrat Parti (LDP) eski Genel Başkanı Cem Toker, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Yargıtay ve Anayasa Mahkemesi arasında geçen bu olayın, sadece hukuk alanında değil ekonomik alanda da Türkiye’ye yansıması olacağını ve Türkiye’nin dıştan sermaye, döviz ve yatırımcı bulmasının zorlaşacağını ima etti.

Toker, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e hitaben şu ifadeleri kullandı:

“Bakan Mehmet Şimşek Bey. Batıdan sermaye, döviz, yatırım, yatırımcı arayışınızda kolaylıklar dilerim”