Düğünde takılanlar kime ait? Yargıtay'dan ezber bozan karar

Kaynak: Haber Merkezi
Düğünde takılanlar kime ait? Yargıtay'dan ezber bozan karar
Düğünde takılan takıların kime ait olduğu Türkiye’de yıllardır tartışılmaya devam ediyor. Yargıtay’dan söz konusu tartışmayla ilgili ezber bozan bir karar çıktı.

Türkiye'de yıllardır tartışılan, daha doğrusu tek taraflı düşünülen bir konu: Düğün takıları kadının hakkıdır. Bu algı, bu kez Yargıtay kararı ile yıkılıyor.

Evli çiftler arasında çeşitli nedenler ile yaşanan ayrılıklarda takılar genelde kadına bırakılıyordu. Ancak erkeklerin de takılarda hakkı olduğuna dair Yargıtay'dan emsal bir karar verildi.

'KİME NE TAKILDIYSA ONUNDUR' KARARI

CNN Türk'e konuşan Avukat Selin Kırhan, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Düğünlerde takılan ziynetler artık cinsiyetle sınırlı olmayacak. Eskiden sadece kadınlara ait olduğu düşünülen bir uygulama vardı, ancak Yargıtay son içtihat değişikliğiyle bu durumu güncelledi. Bu değişiklik belki de yeni evli çiftler arasında bir heyecan yaratacak. Yargıtay'ın yeni kararı şu: Geline takılan takılar gelinin malı olacak, damada takılanlar ise damadın malı olacak. Tek belirleyici kriter ise kişisel kullanıma uygun olması. Yani, kadına özgü olan bilezik, küpe, kolye gibi takılar kadına ait olacak. Diğer taraftan, damada takılan para, altın vb. şeyler ise damadın olacak."

DÜĞÜN VİDEOLARI VE FOTOĞRAFLARINA BAKILACAK

Takıların kime takıldığının nasıl belirlendiğini de değinen Kırhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özellikle düğün videoları ve fotoğrafları incelenerek bir liste oluşturulur. Bu liste, uzman bir kuyumcu bilirkişi tarafından raporlanır. Bu rapora göre, hangi takının kime ait olduğu belirlenir."

İlgili Haberler
D'S damat İtalya'da iki yeni mağaza açtı
D'S damat İtalya'da iki yeni mağaza açtı
Son Haberler
İYİ Parti’nin en çok oy aldığı büyükşehir belli oldu! Büyük patlama yapacak Siyaset
İYİ Parti’nin en çok oy aldığı büyükşehir belli oldu! Büyük patlama yapacak
Fernando Santos'un raporu ortaya çıktı. Samet Aybaba şaştı kaldı Spor
Fernando Santos'un raporu ortaya çıktı. Samet Aybaba şaştı kaldı
7,5 liraya Ramazan pidesi Yerel Haberler
7,5 liraya Ramazan pidesi
Nesrin Sipahi mi yoksa Nesrin Ersipahi mi öldü? Medyada büyük karışıklık Gündem
Nesrin Sipahi mi yoksa Nesrin Ersipahi mi öldü? Medyada büyük karışıklık
18 Mart'a özel ‘Gelibolu Gazetesi’ yayımlandı Yaşam
18 Mart'a özel ‘Gelibolu Gazetesi’ yayımlandı
Beşiktaş’ın ünlü gazetecisi Kartal Yiğit saç ektirdi! Tüyoları daha önce saç ektiren Cenk Tosun’dan aldı Spor
Beşiktaş’ın ünlü gazetecisi Kartal Yiğit saç ektirdi! Tüyoları daha önce saç ektiren Cenk Tosun’dan aldı
Ödemeler hesaplara yatırıldı. Bakan duyurdu Ekonomi
Ödemeler hesaplara yatırıldı. Bakan duyurdu