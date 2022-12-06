6 Aralık 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Yargıtaydan 'hasarsız' olarak ilana verilen araca ilişkin davada 'arabuluculuk' kriteri

Yargıtaydan 'hasarsız' olarak ilana verilen araca ilişkin davada 'arabuluculuk' kriteri

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, hasarsız denilerek satışa sunulan ancak hasar kayıtlı çıkan araca ilişkin tazminat davasında, dava açılmadan önce arabuluculuğa başvurulmadığı gerekçesiyle davanın reddedilmesini bozma nedeni saydı.

Haber Giriş: 6 Aralık 2022 Salı - 13:14
Takip Et

Yargıtaydan hasarsız olarak ilana verilen araca ilişkin davada arabuluculuk kriteri

Yargıtaydan 'hasarsız' olarak ilana verilen araca ilişkin davada 'arabuluculuk' kriteri
+
Aa
-

Resmi Gazete'de yer alan karara göre, bir şirketin yetkilisi, bir ilan sitesinde herhangi bir hasarının, değişen ve boyanan parçasının bulunmadığı belirtilen satılık araç için Van'dan Adana'ya gitti. Ekspertize götürdüğünde aracın sağ ön kapısının değiştiği ve sağ ön çamurluğunun boyandığını, tavanda da dolu izlerinin olduğunu ve 6 bin lira hasar kaydının bulunduğunu öğrenen kişi, aracı almaktan vazgeçip daha sonra 1607 lira maddi tazminat ile 300 lira ihtarname masrafının tahsili için dava açtı.

Davaya bakan Adana 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, dava tarihinde yürürlükte bulunan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda yer alan tazminat davası açılmadan önce arabulucuya başvurma şartının yerine getirilmediği, daha sonra arabulucuya başvurulduğundan "dava şartı noksanlığı" gerekçesiyle usulden ret kararı verdi.

Kararın kesinleşmesinin ardından Adalet Bakanlığı, kanun yararına bozma isteminde bulundu.

İstemde, 2021'de asliye hukuk mahkemesinde dava açıldığı, Adana 12. Asliye Hukuk Mahkemesinin ticaret mahkemesinin görevli olduğunu belirterek görevsizlik kararı verdiği, görevsizlik kararı üzerine 14 Ocak 2022'de arabulucuya başvurulduğu anlaşılamadığına dair tutanak düzenlendiği, verilen görevsizlik kararının ise 26 Şubat 2022'de kesinleştiği anlatıldı. Görevli mahkeme olan Adana 3. Asliye Ticaret Mahkemesinin ise 28 Şubat'ta 2022'de davanın esasına girmeden, duruşma açmadan değerlendirme yaparak karar verdiği ve "hukuki dinlenilme hakkını" ihlal ettiği ifade edildi.

Kanun yararına bozma istemini görüşen Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin kararının kanun yararına bozulmasını kararlaştırdı.

Davada, kanuni düzenlemeler doğrultusunda davacı tarafından, görevsizlik kararı kesinleşmeden arabulucuya başvurulduğu ve son tutanağın bir örneğinin görevli asliye ticaret mahkemesinde davanın açıldığı tarihten önce dosyaya sunulduğunun anlaşıldığı belirtilen kararda, mahkemece dosyaya sunulu bu tutanağın, "ilk dava açılmasından önce sunulması gerekçesiyle" davanın dava şartı yokluğundan reddine dair karar verildiği hatırlatıldı.

Yüksek mahkemenin kararında, yerel mahkemenin kararının "usul ve yasaya aykırı olduğu, hatalı değerlendirmeyle yazılı şekilde hüküm tesisinin isabetsiz olduğu" kaydedilerek, somut davaya ilişkin kanun yararına temyiz itirazlarının kabul edildiği bildirildi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İmamoğlu'na ‘siyasi yasak’ istenen davaya örnek olabilecek karar: 'YSK'ya hakaret' davasında ''hakaret değil kaba eleştiri'' yorumu
1
﻿İmamoğlu'na ‘siyasi yasak’ istenen davaya örnek olabilecek karar: 'YSK'ya hakaret' davasında ''hakaret değil kaba eleştiri'' yorumu
﻿İmamoğlu'na ‘siyasi yasak’ istenen davaya örnek olabilecek karar: 'YSK'ya hakaret' davasında ''hakaret değil kaba eleştiri'' yorumu
﻿Acun Ilıcalı Masterchef'ten elenen Gamze'ye öyle bir jest yaptı ki yarışmacının elleri titredi
2
﻿Acun Ilıcalı Masterchef'ten elenen Gamze'ye öyle bir jest yaptı ki yarışmacının elleri titredi
﻿Acun Ilıcalı Masterchef'ten elenen Gamze'ye öyle bir jest yaptı ki yarışmacının elleri titredi
﻿Erdoğan'a aday olma dediler. Saray'a kötü haber beklemediği yerden geldi
3
﻿Erdoğan'a aday olma dediler. Saray'a kötü haber beklemediği yerden geldi
﻿Erdoğan'a aday olma dediler. Saray'a kötü haber beklemediği yerden geldi
﻿Bir dönemin sonu! Türkiye’de artık satılmayacak
4
﻿Bir dönemin sonu! Türkiye’de artık satılmayacak
﻿Bir dönemin sonu! Türkiye’de artık satılmayacak
﻿Fuat Oktay 'kendisini hiç tanımam' dedi. CHP'li Özkoç, 100 kilo eroinle yakalanan Veysel Filiz ile fotoğraflarını gösterdi
5
﻿Fuat Oktay 'kendisini hiç tanımam' dedi. CHP'li Özkoç, 100 kilo eroinle yakalanan Veysel Filiz ile fotoğraflarını gösterdi
﻿Fuat Oktay 'kendisini hiç tanımam' dedi. CHP'li Özkoç, 100 kilo eroinle yakalanan Veysel Filiz ile fotoğraflarını gösterdi
﻿MHP’de sürpriz istifa. Adaylık yarışı kızıştı
6
﻿MHP’de sürpriz istifa. Adaylık yarışı kızıştı
﻿MHP’de sürpriz istifa. Adaylık yarışı kızıştı
﻿Pençe-Kilit bölgesinden acı haber geldi. Komando Binbaşı Mehmet Duman şehit oldu
7
﻿Pençe-Kilit bölgesinden acı haber geldi. Komando Binbaşı Mehmet Duman şehit oldu
﻿Pençe-Kilit bölgesinden acı haber geldi. Komando Binbaşı Mehmet Duman şehit oldu
﻿BOTAŞ 20 Engelli ve Eski Hükümlü personel alacak
﻿BOTAŞ 20 Engelli ve Eski Hükümlü personel alacak
﻿BOTAŞ 20 Engelli ve Eski Hükümlü personel alacak
﻿İstanbul'da yarın 16 ilçede elektrik kesintisi olacak. Saatler sürecek
﻿İstanbul'da yarın 16 ilçede elektrik kesintisi olacak. Saatler sürecek
﻿İstanbul'da yarın 16 ilçede elektrik kesintisi olacak. Saatler sürecek
﻿Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a yeni tehdit: Barış istemiyorlarsa, bir gece ansızın...
﻿Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a yeni tehdit: Barış istemiyorlarsa, bir gece ansızın...
﻿Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a yeni tehdit: Barış istemiyorlarsa, bir gece ansızın...
﻿Alibeyköy'de İETT otobüsüne çarpan tramvayın sürücüsü: Açlıktan bayılmış olabilirim 
﻿Alibeyköy'de İETT otobüsüne çarpan tramvayın sürücüsü: Açlıktan bayılmış olabilirim 
﻿Alibeyköy'de İETT otobüsüne çarpan tramvayın sürücüsü: Açlıktan bayılmış olabilirim 
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.