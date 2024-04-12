Arabuluculuğa giden dosya sayısı 5 milyonu geçti

Bakan Tunç, yazılı bir açıklama yaparak, ceza adalet sisteminin etkinliğini artırmak ve yargı yükünü hafifletmek amacıyla başlatılan arabuluculuk uygulamasının son verilerini paylaştı.

Tunç, Türkiye’de 2013’te ilk kez uygulanan arabuluculuk sisteminin hızla büyüdüğünü ve “Hukuki anlaşmazlıkların, öncelikle gönüllü arabuluculukla daha kısa sürede ve daha az maliyetle çözülmesine olanak sağladık.” dedi.

Tunç, yargı yükünü hafifleten ve tarafların dostça bir araya gelerek anlaşmazlıklarını çözen arabuluculuk uygulamasını etkin bir şekilde geliştirmeye devam edeceklerini vurguladı.

Tunç, “Gönüllü, kiralık, iş, ticaret ve tüketici anlaşmazlıklarında başarıyla uygulanan arabuluculuk sayesinde anlaşmazlıklar kısa sürede çözülüyor ve mahkemelerin iş yükü azalıyor. Uygulama aynı zamanda toplumsal uzlaşma kültürüne de katkıda bulunuyor. Arabuluculuk; iş anlaşmazlıklarında 1 Ocak 2018’den itibaren, ticari anlaşmazlıklarda 1 Ocak 2019’dan itibaren, tüketici anlaşmazlıklarında ise 28 Temmuz 2020’den itibaren zorunlu hale getirildi. Gönüllü arabuluculuk ise hukuk sistemine 14 Kasım 2013’te eklendi. Bugüne kadar tüm hukuk anlaşmazlıklarında başvurulan arabuluculukta 5 milyon 690 bin 220 dosya sisteme girdi. Müzakeresi tamamlanan 5 milyon 518 bin 599 dosyadan 3 milyon 679 bin 537’si anlaşmayla çözüldü.” ifadelerini kullandı.

Bakan Tunç, iş anlaşmazlıklarında müzakeresi tamamlanan 2 milyon 36 bin 52 dosyadan 1 milyon 31 bin 923’ünün anlaşmayla sonuçlandığını belirtti ve başarı oranının yüzde 51 olduğunu ve bu dosyaların ortalama 10 gün gibi kısa bir sürede çözüldüğünü vurguladı. Ticari arabuluculukta müzakeresi tamamlanan 763 bin 868 dosyadan 318 bin 448’inin anlaşmayla sonuçlandığını ve yüzde 42 başarı sağlandığını belirten Tunç, arabulucuların bu dosyalarda ortalama 20 gün gibi kısa bir sürede tarafları uzlaştırdığını belirtti.

Tunç, tüketici anlaşmazlıklarında uygulamanın 28 Temmuz 2020’de başladığını ve bugüne kadar 377 bin 115 dosyanın müzakeresinin tamamlandığını ve 144 bin 536’sının çözüldüğünü belirtti. Tunç, “Tüketici anlaşmazlıklarında başarı oranı yüzde 38 olarak gerçekleşti. Gönüllü arabuluculukta müzakeresi tamamlanan 2 milyon 153 bin 614 dosyadan 2 milyon 89 bin 839 dosya anlaşmayla sonuçlandı. Böylece müzakeresi tamamlananların anlaşma oranı yüzde 97 oldu. Kiralık arabuluculukta ise 142 bin 9 dosyanın müzakeresi tamamlandı, 81 bin 795 dosya anlaşmayla sonuçlandı, başarı oranı ise yüzde 58 olarak gerçekleşti. Ayrıca, ortaklığın giderilmesi, kat mülkiyeti, komşuluk hukuku ve tarım sözleşmesi anlaşmazlıklarında toplam 45 bin 941 dosyanın müzakeresi tamamlandı, 12 bin 996 dosya anlaşmayla sonuçlandı.” dedi.