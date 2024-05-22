Yargıtay’dan tüm kiracıları sevindirecek karar. Ev sahipleri şok geçirecek

Ev sahibiyle kiracı arasındaki tartışmalar bitip tükenmek bilmiyor. Eve zarar vermeye kadar uzanan tartışmalara her gün gün yenileri ekleniyor.

Eli kuvvetli olan ev sahipleri en ufak tartışmasında "Başkasına kiralayacağım" ya da "Satıyorum" diyerek kirasını zorluyordu. Hatta olayı daha da ileri götüren ev sahipleri olur olmaz saatlerde 'Eve bakmaya geliyoruz" diyecek kadar da kabalaşabiliyorlardı.

Çıkan anlaşmazlıklar neticesinde ev sahipleriyle kiracılar haklarını mahkemede arama yolunu seçiyordu.

Yasalara göre, kiracıların uygun saat dilimlerinde evi göstermesi gerekiyor. Yargıtay kiracıları sevindirecek bir karara imza attı. Bundan böyle ev istenilen saatlerde görülemeyecek.

Arabulucu avukat Niymet Yaman Yıldırım, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Yargıtay evi hafta içi iki ya da dört saat, hafta sonu iki ya da dört saat görebilirsin düzenlesini yapıyor. Bunu da her aya yaymıyor. 6 ay görülebilir 3 ay görülemez şeklinde uygulatıyor."

Yıldırım, ayrıca şunları söyledi: "Kiracıdan evin gösterilmesine izin davası, yer gösterme izin davası olarak geçen davayı açabilir. Mahkeme kararında aynı şekilde bilirkişi heyeti vasıtasıyla kiracının yaptığı işe, evi gösterebileceğinin saatleri uygun bir belirleme yapıyor."