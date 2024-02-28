Yargıtay'dan WhatsApp kararı. Delil sayılacak

Kaynak: Haber3
Yargıtay'dan WhatsApp kararı. Delil sayılacak
Yargıtay’dan milyonlarca Whatsapp kullanıcısını ilgilendirecek emsal bir karar çıktı. Dümyanın en çok kullanılan mesajlaşma plaftormu Whatsapp’taki konuşmalar artık delil olarak kabul edilebilecek.

Whatsapp platformu dünyanın en popüler mesajlaşma platformlarında birinci sırada yer alıyor. Kişiler arasında yapılan konuşmaların ömür boyu saklanabilir olması artık mahkemelerde de kullanıcıların işine yarayacak bir özellik olacak.

Yargıtay Whatsapp fotoğraflarının delil olarak kabul edilmesine yönelik emsal bir karar verdi. Adana’da görülen bir ticaret davasında iki taraftan birisi, karşı taraf ile arasındaki WhatsApp konuşmalarını delil olarak mahkemeye sundu.

Fakat mahkeme bu yazışmaları senet olmadığı için delil olarak kabul etmedi. Bunun üzerine mahkemenin verdiği bu karar Yargıtay’a taşındı.

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YARGITAY’DAN EMSAL KARAR

Mahkeme, elde yazılı imzalı bir belge olmasa da WhatsApp yazışmalarını delil olarak kabul etti. Yerel mahkemenin verdiği kararı da bozdu. Böylece Yargıtay, WhatsApp yazışmalarının artık tek başına delil sayılabileceği emsal bir karara imza attı. Avukat Alperen Kadıoğlu "Yargıtay'ın kararı sonrası yerel mahkemeler artık WhatsApp yazışmalarını kesin delil olarak kabul etmesi gerekiyor" dedi.

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