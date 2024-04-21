WhatsApp kişisel verileri İsrail'le mi paylaşıyor

İsrail'in yapay zeka sistemi Lavender'in potansiyel tehditleri belirlemek için WhatsApp grup verilerini ve diğer kişisel paylaşımları kullandığı iddiası, dünyada önemli gizlilik endişelerine yol açtı.

Uluslararası siber suçlar uzmanlarınca hazırlanan kapsamlı bir raporlara göre şüpheli biriyle aynı Whatsapp grubunda yer almanız veya attığınız mesajlarda şaka yollu olsa dahi bir saldırı eyleminden bahsetseniz potansiyel suçlu olarak takibe alınmanıza yetebiliyor. Daha da vahim kısmı ise bu tarz bir konuşmada veya iletişim ağında bulunan kişiler askeri harekatlar için hedef haline gelebiliyor.

Whatsapp'ı uçtan uca şifrelemeye sahip özel bir platform olarak tanıtan Meta'nın bu tür verileri paylaşma işlemine dahil olması, kullanıcı gizliliğine ve uluslararası insan hakları standartlarına olan bağlılığıyla çelişiyor.

Meta'nın bu operasyonlardaki rolü ve dijital gizlilik hakları üzerindeki etkileri konusunda ciddi sorular ortaya çıkartıyor. Bu durum özellikle de henüz emekleme aşamasında olduğu için, yapay zekanın savaşta kullanımına ilişkin soruları da beraberinde getiriyor.