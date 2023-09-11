Yargı'ya sürpriz bir oyuncu geliyor! Seyirciyi şoke edecek

Kanal D'nin izlenme rekoru kıran dizisi "Yargı"nın üçüncü sezon çekimleri geçen hafta başladı. Ay Yapım imzalı dizinin sezonu nasıl açacağı meraka beklenirken kadroya yeni bir oyuncu katıldı.

Yargı'ya sürpriz bir oyuncu geliyor! Seyirciyi şoke edecek

Kanal D yeni sezona yine iddialı bir giriş yaptı. Önce cuma “Arka Sokaklar”, ardından perşembe “Dilek Taşı” dizisini yayınlayan kanalın pazar akşamları seyirciyi ekrana kilitleyen fenomen dizisi “Yargı”nın yeni sezonu merakla bekleniyor. Sema Ergenekon‘un muhteşem kalemi, Ali Bilgin‘in başarılı rejisi ve birbirinden etkili oyunculuk performanslarının buluştuğu dizi tüm dünyada da büyük ses getiriyor.

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Geçen hafta 3. sezon için sete çıkan dizi ekibi stok bölüm olması için dört koldan çalışıyor. Bu nedenle 64 ve 65. bölüm iç içe çekiliyor. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Dizinin kadrosuna son olarak ödüllü oyuncu Ferit Kaya katıldı. Etkili oyunculuğuyla beğeni toplayan Kaya, “Yargı”da “Can” rolünü canlandıracak.

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Öte yandan çok sevilen dizi yine çok iddialı ve nefes kesen sahnelerle, kriminal olaylarla dolu… “Yargı”yla ilgili kulislerde şu iddialar dolaşıyor; söylentilere göre fenomen dizi 5 yıllık zaman atlamasıyla açılacak. Geçen sezon Alaçatı‘da seyirciye hüzün bombardımanı ve umudu aynı anda yaşatan sarsıcı finalin ardından bu sezon seyirci Ceylin ve Ilgaz’ın yollarını ayrılmış olarak görecek. Ancak çiftin arasında sonsuz bir bağ da kurulacak ve seyirci ikilinin bir kızları olduğunu görecek.

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