Yargı dizisinin set ekibi ''sansüre hayır'' dedi. 'Kızılcık Şerbeti'ne verilen cezayı protesto ettiler

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

Başrollerini Müjde Uzman, Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Barış Kılıç, Evrim Alasya, Sibel Taşıçıoğlu ve Settar Tanrıöğen'in oynadığı Kızılcık Şerbeti dizisi RTÜK'ten ceza aldı. Dizide kadına şiddet sahneleri olduğunu belirten RTÜK, 5 hafta durdurma ve 1,5 milyon TL para cezası verdi.

Dizinin cuma akşamı yayınlanacak olan bölümü bir anda kesilirken avukatlar, karara bugün itiraz edecek. Bu durum da karşılıksız kalırsa dizi ancak 19 Mayıs'ta yeni bölümüyle ekranlara gelebilecek.

CEZAYI PROTESTO ETTİLER

Kızılcık Şerbeti'ne verilen ceza sosyal medyanın gündemine otururken dizinin oyuncularından ve birçok ünlü ismin tepkisini çekti. Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisi de rakip diziye verilen cezayı protesto etti. Aralarında başrol oyuncusu Pınar Deniz'in de olduğu ekip "Kızılcık Şerbeti. Sansüre hayır" yazılı pankartlar açarak cezaya tepki gösterdi.

Yargı dizisinin başrol oyuncusu Pınar Deniz, daha önce de olaylar ilk çıktığında ''O kadar insanı ekmeğinden ediyorsunuz...Yazık gerçekten'' diyerek Twitter hesabı üzerinden paylaşımda bulunmuştu.