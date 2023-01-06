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Teoman'dan EYT açıklaması: Bana da vurdu

Son dönemde yaptığı röportajlarda "yarı emekli" olduğunu söyleyen şarkıcı Teoman, kendisine de EYT’nin vurduğunu söyledi.

Haber Giriş: 6 Ocak 2023 Cuma - 14:39
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"Yarı emekliyim" diyordu! Şarkıcı Teoman: EYT bana da vurdu

Teoman'dan EYT açıklaması: Bana da vurdu
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Geçtiğimiz haftalarda "Emeklilik hayatı yaşıyorum" açıklaması yapan ünlü şarkıcı Teoman, kendisine de EYT'nin vurduğunu açıkladı. 

55 yaşındaki şarkıcı, “Gündelik hayatımı çok aksatmamaya çalışıyorum. Boş boş oturmayı, arkadaşlarımla görüşmeyi ve spor yapmayı çok seviyorum. Serdar Ortaç ve ben, hemen hemen aynı şeyleri söylemeye başladık” dedi.

"EYT BANA DA VURDU"

Şarkıcı sözlerine “Herhalde yaş ile gelen şeyler bunlar. Emeklilik de kötü herhalde ama EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) bana da vurdu" ifadelerini kullandı.

"BEN YARI EMEKLİYİM"

Müzisyen daha önceki açıklamalarında "Emekli hayatı yaşıyorum. Ben yarı emekliyim, sadece vereceğim konserleri ikiye böldüm. Hayatımın hiçbir şeyinden feragat etmedim. Öyle boş boş dolaşıyorum, az film seyrediyorum ve daha çok kitap okuyorum. Artık ben kendime bir 'tembellik kariyeri' yapmayı planladım. Çok fazla çalışmak istemiyorum" şeklinde konuşmuştu.
 

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