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Şarkıcı Teoman'ın, gelecekle ilgili düşünceleri sevenlerini üzecek

Teoman, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Film izlemek için sinemaya geldiğini belirten Teoman, ayaküstü basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Teoman, hayranlarını üzecek açıklamalarda bulunarak dikkatleri üzerine çekti.

Haber Giriş: 16 Aralık 2022 Cuma - 10:52
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Şarkıcı Teoman'ın gelecekle ilgili düşünceleri hayranlarını üzecek

Şarkıcı Teoman'ın, gelecekle ilgili düşünceleri sevenlerini üzecek
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Ünlü rock'çı Teoman, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Sinemaya geldiğini söyleyen ünlü şarkıcı, ayaküstü basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

 

Sürekli emekli olma planları yapan Teoman, gelecekle ilgili planlarından bahsetti.

''Sahneleri bırakmayı düşünüyorum''

Ünlü şarkıcı, "Geleceğiniz için hiç birikim yaptınız mı?" sorusuna, "Çok param yok aslında ama olmasını isterdim. Belli bir yaştan sonra sahneleri bırakmayı düşünüyorum. Hesabımda ne kadar para olduğunu hiç bilmiyorum ama cebimdeki parayı bilirim" yanıtını verdi.

"Sahneleri bıraktıktan sonra köy hayatı yaşama gibi düşünceniz var mı?" sorusu üzerine ise Teoman, "Hayır, ben şehir hayatını seviyorum. Doğayla ilgili pek bir alakam yok" şeklinde konuştu.

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