Melih Gökçek Teoman’ın 'jelibon' göndermesine sokak ağzıyla cevap verdi

Bodrum’da yılbaşı gecesi sahneye çıkan Teoman, saatler 00:00’ı gösterdiğinde Bodrumlulara mutlu, sağlıklı ve başarılı bir yıl diledi. Ünlü sanatçı, Ankara eski belediye başkanı Melih Gökçek’in ‘jelibon’ sözlerine göndermede bulunarak şunları söyledi: "Biraz önce Lozan Antlaşması'nın 100'üncü yılını doldurduk, artık jelibonları çıkartabiliriz" dedi.

MELİH GÖKÇEK'TEN YANIT GECİKMEDİ

Gökçek kendisiyle dalga geçildiğini duyunca hesabından Teoman'ı paylaşarak "TEOMAN TAM DİNGİRİK BİRİYMİŞ… Sahnede şarkı söylerken şarkının sözlerini unutuyor, yetmiyor bir de açıklama yapıyor; 'Sözleri unutmuşum, ekip arkadaşlarıma sormam lazım.' Teoman önce şarkı sözü eğitimi al evladım… Ayranın yok içmeye atla çıkıyon sahneye..." diye yazdı.

GÖKÇEK'TEN KONDOMLU YANIT

Bununla yetinmeyen Gökçek, Teoman için, "Bağımlılık tedavisi gören Teoman dudağına ruj sürüp Kondom şişirip seyirciye atan adam. Söylerken kafan iyi miydi dingirik" paylaşımı yaptı.

NELER OLMUŞTU?

Melih Gökçek, yazar Murat Muratoğlu’nun yeni petrol rezervi bulunduğuna dair resmi açıklamaların ardından yayımladığı, ”Adana’da bulunan petrolden sonra, Adıyaman’da arama çalışması yapılan iki kuyuda 6 milyar dolarlık Jelibon rezervlerine rastlandı…” mesajını ciddiye alarak katıldığı TV programında şunları söylemişti:

“Adana’da yeni bir şey daha bulmuşlar. Bugün gazetede okudum. Ne anlama geldiğini de bilmiyorum. İtiraf edeyim. Araştıracağım ki bileyim. Onun adı var. Çocuklar yer ya. Jelibon. Jelibon bulunmuş. Ne demek jelibon bilmiyorum. Yeraltında 6 milyar dolarlık jelibon bulunmuş. Bu ne anlama geliyor bilmiyorum. Bugünkü medyaya baktım.“

Sunucunun “Yalan olmasın” çıkışına karşılık Gökçek, “Hayır fake değil. Resmi şey. Arka arkaya bulunuyor” ifadelerini kullanmıştı.