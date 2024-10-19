Yarın bu yollar kapalı olacak. İstanbul Valiliği duyurdu

“Tour de France, L'etape By Tour de France Uluslararası Bisiklet Yarışı" ve “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 101. Yıl Dönümü Kutlama Etkinlikleri” sebebiyle trafiğe kapatılacak yollar duyuruldu. Kapalı yolların yanında alternatif güzergahlar da listeye eklendi.

KAPALI YOLLAR AÇIKLANDI

20.10.2024 tarihli Pazar günü saat 06:00'dan 14:00' kadar trafiğe kapalı olacak yollar ve alternatif güzergahlar şu şekilde açıklandı:

Küçüksu Caddesi

Cuma Yolu Caddesi

Körfez Caddesi

Mehmet Ali Birand Caddesi

Okul Caddesi

Fatih Sultan Mehmet Caddesi

Orhan Veli Kanık Caddesi

Nazım Sokak

Hekimbaşı Çiftlik Caddesi

Göksu Caddesi

Atatürk Caddesi

Cumhuriyet Caddesi

Çengeldere Caddesi

Polonezköy Yolu

Seyri Caddesi

Ayazma Caddesi

Trabzon Caddesi

Seniye İsmail Hanım Caddesi

Meraşal Mustafa Kemal Caddesi

Meftun Caddesi

Şehit Levent Birgen Caddesi

Şehit Mehmet Ali Şener Caddesi

Riva Caddesi

Paşabahçe Polonezköy Yolu

Yeni Riva Yolu

Kavacık Kavşak

Mihrişah Valide Sultan Caddesi

Tem Güney Maslak Ayrım

Tem Güney Maslak Yanyol

Tem Güney Etiler Katılım

Tem Kuzey Kavacık Ayrımları

GEÇİLEBİLECEK ALTERNATİF YOLLAR DA AÇIKLANDI

Kandilli İskele Caddesinden Rasathane İstikameti

Dereboyu Caddesinden Yavuztürk Caddesi istikameti

Çubuklu Şehit Ersin Güner Caddesinden Dedeoğlu Caddesi istikameti

Dr. Ömer Besim Caddesi

Nişangah Caddesi

Göksu Otağtepe Caddesi

Tem Güneyden Gelen Akım Maslak Yanyoldan Tem Kuzey ve Büyükdere Caddesi

İstikametine Verilecek

Güney Etiler Katılıma Gelen Akım Etiler İçinden Büyükdere Caddesine Yönlendirilecek

Tem Kuzey Kavacık Ayrımlarına Gelen Akım Tem Kuzey Transitten Köprü İstikametine yönlendirilecek.