Yarın bu yollar kapalı olacak. İstanbul Valiliği duyurdu

“Tour de France, L'etape By Tour de France Uluslararası Bisiklet Yarışı" ve “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 101. Yıl Dönümü Kutlama Etkinlikleri” sebebiyle trafiğe kapatılacak yollar duyuruldu. Kapalı yolların yanında alternatif güzergahlar da listeye eklendi.
KAPALI YOLLAR AÇIKLANDI
20.10.2024 tarihli Pazar günü saat 06:00'dan 14:00' kadar trafiğe kapalı olacak yollar ve alternatif güzergahlar şu şekilde açıklandı:
Küçüksu Caddesi
Cuma Yolu Caddesi
Körfez Caddesi
Mehmet Ali Birand Caddesi
Okul Caddesi
Fatih Sultan Mehmet Caddesi
Orhan Veli Kanık Caddesi
Nazım Sokak
Hekimbaşı Çiftlik Caddesi
Göksu Caddesi
Atatürk Caddesi
Cumhuriyet Caddesi
Çengeldere Caddesi
Polonezköy Yolu
Seyri Caddesi
Ayazma Caddesi
Trabzon Caddesi
Seniye İsmail Hanım Caddesi
Meraşal Mustafa Kemal Caddesi
Meftun Caddesi
Şehit Levent Birgen Caddesi
Şehit Mehmet Ali Şener Caddesi
Riva Caddesi
Paşabahçe Polonezköy Yolu
Yeni Riva Yolu
Kavacık Kavşak
Mihrişah Valide Sultan Caddesi
Tem Güney Maslak Ayrım
Tem Güney Maslak Yanyol
Tem Güney Etiler Katılım
Tem Kuzey Kavacık Ayrımları
GEÇİLEBİLECEK ALTERNATİF YOLLAR DA AÇIKLANDI
Kandilli İskele Caddesinden Rasathane İstikameti
Dereboyu Caddesinden Yavuztürk Caddesi istikameti
Çubuklu Şehit Ersin Güner Caddesinden Dedeoğlu Caddesi istikameti
Dr. Ömer Besim Caddesi
Nişangah Caddesi
Göksu Otağtepe Caddesi
Tem Güneyden Gelen Akım Maslak Yanyoldan Tem Kuzey ve Büyükdere Caddesi
İstikametine Verilecek
Güney Etiler Katılıma Gelen Akım Etiler İçinden Büyükdere Caddesine Yönlendirilecek
Tem Kuzey Kavacık Ayrımlarına Gelen Akım Tem Kuzey Transitten Köprü İstikametine yönlendirilecek.