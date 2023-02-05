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Yarıyıl tatilinin ardından ilk ders zili yarın çalacak

Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki 19 milyonu aşkın öğrenci, iki haftalık yarıyıl tatilinin ardından 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemine yarın başlayacak.

Haber Giriş: 5 Şubat 2023 Pazar - 03:06
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Yarıyıl tatilinin ardından ilk ders zili yarın çalacak

Yarıyıl tatilinin ardından ilk ders zili yarın çalacak
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2022-2023 eğitim öğretim yılı, 12 Eylül 2022'de başlatıldı. Birinci dönem ara tatili 14 Kasım 2022 Pazartesi başladı ve 18 Kasım 2022 Cuma sona erdi.

TRT Haber'in aktardığına göre; öğrenciler, 23 Ocak'ta başlayan yarıyıl tatili sonrası ilk derslerine pazartesi günü girecek. Bu kapsamda öğrenciler, okullarında ikinci dönemin ilk gün heyecanını yaşayacak.

İKİNCİ DÖNEM ARA TATİLİ 17-20 NİSAN TARİHLERİ ARASINDA

İkinci dönem ara tatili Ramazan Bayramı başlangıcı nedeniyle 3,5 gün sürecek. 17 Nisan'da başlayan ikinci ara tatil 20 Nisan'da sona erecek.

Ara tatilin ardından 2022-2023 eğitim öğretim yılı ikinci dönemi 16 Haziran 2023 Cuma sona erecek.

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