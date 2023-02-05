﻿Yarıyıl tatilinin ardından ilk ders zili yarın çalacak

2022-2023 eğitim öğretim yılı, 12 Eylül 2022'de başlatıldı. Birinci dönem ara tatili 14 Kasım 2022 Pazartesi başladı ve 18 Kasım 2022 Cuma sona erdi.
TRT Haber'in aktardığına göre; öğrenciler, 23 Ocak'ta başlayan yarıyıl tatili sonrası ilk derslerine pazartesi günü girecek. Bu kapsamda öğrenciler, okullarında ikinci dönemin ilk gün heyecanını yaşayacak.
İKİNCİ DÖNEM ARA TATİLİ 17-20 NİSAN TARİHLERİ ARASINDA
İkinci dönem ara tatili Ramazan Bayramı başlangıcı nedeniyle 3,5 gün sürecek. 17 Nisan'da başlayan ikinci ara tatil 20 Nisan'da sona erecek.
Ara tatilin ardından 2022-2023 eğitim öğretim yılı ikinci dönemi 16 Haziran 2023 Cuma sona erecek.
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