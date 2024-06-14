Yasa dışı bahis çetelerine dev operasyon. 38 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sibergöz-45 operasyonlarında hesaplarında 63 milyon 500 bin liralık işlem hacmi bulunan 38 şüpheli şahsın yakalandığını belirtti.

Jandarma Genel Komutanlığı Siber suçlar ile mücadele daire başkanlığı koordinesinde; Kayseri, İzmir, İstanbul, Adana, Antalya, Afyonkarahisar, Mardin, Gaziantep, Sakarya, Samsun, Bursa, Yozgat, Şanlıurfa, Kırklareli, Ankara, Balıkesir, Kocaeli, Manisa ve Muğla illerinde Sibergöz-45 operasyonları yapıldı.

Sibergöz-45 operasyonları sonucunda ruhsatsız tabancalar, çok sayıda bilgisayara, telefon, sim kart, taşınabilir bellek, ve banka ile kredi kartları ele geçirildi.

Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı şu şekilde: