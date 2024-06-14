Yasa dışı bahis çetelerine dev operasyon. 38 kişi yakalandı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Yasa dışı bahis çetelerine dev operasyon. 38 kişi yakalandı

Bakan Yerlikaya 19 ilde yasa dışı bahis ve çocuk müstehcenliği başta olmak üzere sanal dolandırıcılara yönelik operasyon yapıldığını, yapılan operasyon neticesinde 38 şüpheli şahsın yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sibergöz-45 operasyonlarında hesaplarında 63 milyon 500 bin liralık işlem hacmi bulunan 38 şüpheli şahsın yakalandığını belirtti.

Jandarma Genel Komutanlığı Siber suçlar ile mücadele daire başkanlığı koordinesinde; Kayseri, İzmir, İstanbul, Adana, Antalya, Afyonkarahisar, Mardin, Gaziantep, Sakarya, Samsun, Bursa, Yozgat, Şanlıurfa, Kırklareli, Ankara, Balıkesir, Kocaeli, Manisa ve Muğla illerinde Sibergöz-45 operasyonları yapıldı.

Sibergöz-45 operasyonları sonucunda ruhsatsız tabancalar, çok sayıda bilgisayara, telefon, sim kart, taşınabilir bellek, ve banka ile kredi kartları ele geçirildi.

Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı şu şekilde:

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