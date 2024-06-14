Ödemeler hesaplara yatıyor. Bakan duyurdu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu’nun ikinci etap ödemelerini araya Kurban Bayramı girdiği için öne çektiklerini ifade ederek, ödemeleri bugün itibarıyla hesaplara yatıracaklarını açıkladı.

"RESMİ NİKAH KIYAN 1.203 ÇİFTE TOPLAM 180 MİLYON 450 BİN TL ÖDEME YAPILACAK"

Bakan Göktaş, bu doğrultuda başvuru yaparak evlilik öncesi eğitim ve danışmanlık hizmetinden faydalanan, Mayıs ayı içinde de resmi nikâhlarını kıyan 1.203 çifte toplam 180 milyon 450 bin TL ödeme yapacaklarını ifade etti.

Aile kurumunun desteklenmesi, güçlendirilmesi, gençlerin sosyal risklere karşı korunması için Aile ve Gençlik Fonu’nu kurduklarını ifade eden Bakan Göktaş, aile olmayı her daim teşvik ettiklerini, aile yapısını kuvvetlendirmenin ana hedefleri olarak belirlediklerini söyledi.

Bakan Göktaş, proje kapsamında gençlerin evlilik dönemi içerisinde sağlıklı bir adım atmalarını ve mutlu bir aile hayatı kurmalarını desteklediklerini belirtti.

48 AY VADELİ 2 YIL GERİ ÖDEMESİZ 150 BİN TL KREDİ

Söz konusu projeye başvuran çiftlerin 15 Şubat itibarıyla "www.aile.gov.tr" adresi üzerinden alınmaya başlandığını belirten Bakan Göktaş, başvurusu kabul edilen çiftlere 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz 150 bin TL tutarında faizsiz kredi desteği sağladıklarını söyledi.

Bakan Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu’na bugün itibarıyla 9.992 çiftin başvuru yaptığını ifade ederek şartları sağlayan 2.976 çifte evlilik öncesi eğitim ve danışmanlık hizmeti verdiklerini açıkladı.

Göktaş, açıklamasının devamında Aile ve Gençlik Fonu’na başvuru yapan ve şartları sağlayan kişilere peyderpey ödemeleri gerçekleştireceklerini belirterek, söz konusu desteği ilerleyen süreçte tüm Türkiye’yi kapsayacak şekilde yaygınlaştırmayı hedeflediklerini belirtti.