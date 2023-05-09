Yasa dışı esrar yetiştiren şahsın evine jandarmadan operasyon

Eskişehir’de yasa dışı şekilde esrar yetiştirdiği tespit edilen bir şahsın evine yapılan operasyonda 97 kök kenevir ele geçirildi.

Yasa dışı esrar yetiştiren şahsın evine jandarmadan operasyon

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Mihalıççık İlçesi’nde ikamet eden bir şahsın yasa dışı esrar yetiştirdiği öğrenildi. Mihalıççık Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve Mihalıççık İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince tespit edilen adrese operasyon yapıldı.

aw887590-02.jpgEvde ve eklentilerinde yapılan aramalarda, 97 kök kenevir, 2 adet tabanca, 1 adet pompalı otomatik av tüfeği ve 7 adet pompalı silah mermisi ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına F.N. isimli ev sahibi, işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA)

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