11 Ocak 2023 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Spiker Buket Aydın'dan olay itiraflar. Yaşadıklarını canlı yayında anlattı

Spiker Buket Aydın'dan olay itiraflar. Yaşadıklarını canlı yayında anlattı

Kanal D'den güvenlik eşliğinde yaka paça kovulduğu iddia edilen Buket Aydın, “35 yaşında çok önemli bir kurumun başına geçtim ve daha önce bir kadın yönetici yoktu. Medyada yemiş, içmiş, semirmiş 60 yaşındaki erkekler bana saldırmaya başladı. Birlik olarak çok çirkin bir şekilde saldırdılar. Benim için çok kötü bir süreçti” şeklinde konuştu.

Haber Giriş: 11 Ocak 2023 Çarşamba - 18:09
Takip Et

Yaşadıklarını canlı yayında anlattı. Spiker Buket Aydın'dan olay itiraflar

Spiker Buket Aydın'dan olay itiraflar. Yaşadıklarını canlı yayında anlattı
+
Aa
-

Kanal D'de çalıştığı dönemde yıldızı parlayan ve sonrasında yaptığı işlerle ve paylaşımlarıyla adından söz ettiren Buket Aydın, TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu. Yıllar önce Kanal D'den kovulduğu iddia edilen Aydın, o dönem yaşadıklarını anlattı.

 

SANKİ TÜRKİYE SİYASETİNİN SORUMLUSU BENDİM

Medyaradar'ın aktardığına göre Kanal D'de çalıştığı dönem çok mutsuz olduğunu söyleyen Buket Aydın,

“Kanal D'de çok mutsuzdum. Hayatımın en mutsuz dönemlerinden bir tanesiydi. O dönem memleket işi gücü bırakmış bana saldırıyordu. Yaşananlar da yüzüme yansımış, çirkinliğe bak. İnsanlar o işi hayatımın fırsatı olarak gördü ama içeriden beni çok mutsuz ettiler. O benim hayatımın hastasıydı. Bilseydim orada çalışmazdım. Sanki Türkiye siyasetinin sorumlusu benmişim gibi gösterildim. En ufak bir sıkıntı yaşayan benim üzerime yıktı''.

 

60 YAŞINDAKİ ERKEKLER BANA SALDIRMAYA BAŞLADI

''35 yaşında çok önemli bir kurumun başına geçtim ve daha önce bir kadın yönetici yoktu. Erkek egemen toplumumuz bundan ciddi anlamda rahatsızlık duydu. Medyada yemiş, içmiş, semirmiş 60 yaşındaki erkekler bana saldırmaya başladı. Birlik olarak çok çirkin bir şekilde saldırdılar. Benim için çok kötü bir süreçti. Orada yaşadıklarıma ve bana ödetilen bedeller baktığımda orada olmamalıymışım” dedi.

 

“KANALDAN YAKA PAÇA KOVULMADIM"

Güvenlik eşliğinde kanaldan kovulduğu yönündeki iddialar hakkında konuşan Buket Aydın, sözlerine şöyle devam etti:

“O gün benim ekrana çıkmamamı ve izin yapmamı istediler. Üst yönetimden böyle bir talep geldi ben de ‘Tamam’ dedim. Ben sadece sunucu değil yönetici de olduğum için işimi bırakmadım. Haber bültenini hazırladık ve sunmak için başka biri geldi. İçerideki arkadaşlar kıyamet kopartarak dışarıdaki insanlara ‘Buket Aydın ekrana çıkmıyor, gönderildi’ dediler.

KİMSE BENİ SÜRÜKLEYEREK ÇIKARAMAZ

Bana kimse gönderildiğimi söylemedi. Bana 1-2 hafta izin yap dediler ve bu olay cuma günü olduğu için sıkıntı oldu. Ben yayına çıkmak için kendini yerlere atacak bir insan mıyım? Benim oradaki statümde beni bir güvenlik değil patron dahi talimat verse beni sürükleyerek oradan çıkartamaz. Bir tanesi bile kapımın önüne gelmedi. İçeride o kadar yüzüme gülüp arkamdan nefret edenler vardı. Bu haberler çıkarken ben pazartesi günü ekrana çıkacağımı biliyordum. O olayı çok büyütüp abarttılar. O muhalif haber sitelerinin hiçbirine hakkım helal olmasın. Astım hastası annem haberleri görünce fenalaştı.”

"KANALA TRANSFER OLURKEN ÇOK BÜYÜK PARALAR ALDIM"

“Medya sektörünce yönetici olarak güzel bir kadın yok. Ben yönetici olduğum için benden nefret ettiler. İlla vardır ama belki ben tanımıyorumdur. Ben bu kadar dikkat çekiyor olmasaydım bu kadar üstüme gelmeyeceklerdi. Birçok isim var neler neler karıştırıyorlar. Mehmet Ali Birand'ı koltuğunu bana yakıştıramayanlar oldu. Bunu anlayışla karşılarım. Ben o bülteni en iyi şekilde sunarak altlardan üst sıralara yükselttim. Ben istifa ederken biz 2. en iyi haber bülteniydik. Bu benim için başarıdır.

KAMUFLAJ PANTOLON GİYMEM HATAYDI

Akçakale'de savaş muhabiri yaparken saatimi eleştirdiler. Sınıra giderken kamuflaj pantolon giymem büyük bir hataydı çünkü direkt hedef oluyorsun. Ben kanala transfer olurken çok büyük paralar aldım. Son 15 senede medya sektöründe en çok parayı ben kazandım.”

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Ayrıldığı kadının aracına bomba düzeneği yerleştirdi. Savunması ‘kumpasa geldim’ oldu
1
﻿Ayrıldığı kadının aracına bomba düzeneği yerleştirdi. Savunması ‘kumpasa geldim’ oldu
﻿Ayrıldığı kadının aracına bomba düzeneği yerleştirdi. Savunması ‘kumpasa geldim’ oldu
﻿Erdoğan'ı uykusuz bırakacak açıklama Turhan Çömez'den geldi. Açıklamayı okuyan saray eşrafı kütüphaneye koştu
2
﻿Erdoğan'ı uykusuz bırakacak açıklama Turhan Çömez'den geldi. Açıklamayı okuyan saray eşrafı kütüphaneye koştu
﻿Erdoğan'ı uykusuz bırakacak açıklama Turhan Çömez'den geldi. Açıklamayı okuyan saray eşrafı kütüphaneye koştu
﻿Meral Akşener iktidarın neden Haziran’dan önce seçim istediğini açıkladı
3
﻿Meral Akşener iktidarın neden Haziran’dan önce seçim istediğini açıkladı
﻿Meral Akşener iktidarın neden Haziran’dan önce seçim istediğini açıkladı
﻿İzmir’de eski emniyet binası çöktü: Göçük altında arama çalışması başlatıldı
4
﻿İzmir’de eski emniyet binası çöktü: Göçük altında arama çalışması başlatıldı
﻿İzmir’de eski emniyet binası çöktü: Göçük altında arama çalışması başlatıldı
﻿İstiklal Caddesi'ni kana bulayan saldırıda yeni gelişme: Türkiye'ye teslim edildi
5
﻿İstiklal Caddesi'ni kana bulayan saldırıda yeni gelişme: Türkiye'ye teslim edildi
﻿İstiklal Caddesi'ni kana bulayan saldırıda yeni gelişme: Türkiye'ye teslim edildi
﻿Doğukan Sinik geri döndü
6
﻿Doğukan Sinik geri döndü
﻿Doğukan Sinik geri döndü
﻿İmamoğlu'na şimdi de ''Arkadaş'' soruşturması... Savcı ifadeye çağırdı
7
﻿İmamoğlu'na şimdi de ''Arkadaş'' soruşturması... Savcı ifadeye çağırdı
﻿İmamoğlu'na şimdi de ''Arkadaş'' soruşturması... Savcı ifadeye çağırdı
﻿Borsa günü düşüşle tamamladı
﻿Borsa günü düşüşle tamamladı
﻿Borsa günü düşüşle tamamladı
﻿Topkapı Sarayı’nın son köşkü Mecidiye Köşkü ziyarete açılıyor
﻿Topkapı Sarayı’nın son köşkü Mecidiye Köşkü ziyarete açılıyor
﻿Topkapı Sarayı’nın son köşkü Mecidiye Köşkü ziyarete açılıyor
﻿Evlat acısının üzerine bir de bıçaklandı
﻿Evlat acısının üzerine bir de bıçaklandı
﻿Evlat acısının üzerine bir de bıçaklandı
﻿İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria’da Filistinli bir genci öldürdü
﻿İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria’da Filistinli bir genci öldürdü
﻿İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria’da Filistinli bir genci öldürdü
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.