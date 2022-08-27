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Buket Aydın 11 kilo verdi. Görenler tanıyamadı

Emir Sarıgül ile yaşadığı aşkla uzun süre gündemde kalan sunucu Buket Aydın, yaz biterken kampa girdi. Güzel spiker, 2. Sayfa'nın iddiasına göre, girdiği kamp sayesinde 11 kilo verdi.

Galeri Giriş: 27 Ağustos 2022 Cumartesi - 10:02
Son Güncelleme: 27 Ağustos 2022 Cumartesi - 10:05
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Sunucu Buket Aydın, Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarla adından söz ettiren isimler arasında...

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Emir Sarıgül ile yaşadığı aşkla uzun süre gündemde kalan Aydın, son dönemde tatil kareleriyle dikkat çekiyordu.

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Tatili biten Aydın, kampa girdi.

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Buket Aydın, 2. Sayfa'nın iddiasına göre, girdiği kamp sayesinde 11 kilo verdi.

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Son dönemde paylaşımlarıyla sık sık konuşulan Aydın reklamdan aldığı parayla da olay olmuştu.

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Bir elektrikli araba markasının reklam yüzü olan Aydın, hem markadan bir araba almış hem de 2 milyon TL kazanmıştı.

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İşte Buket Aydın'ın son hali...

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