Yasadışı kenevir operasyonu

İHA’nın haberine göre, Manisa’nın Akhisar ilçesinde Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda çok sayıda kenevir bitkisi ele geçirilirken 3 kişi de gözaltına alındı.

Akhisar ilçesinde yasadışı kenevir ekimiyle mücadeleyi sürdüren Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri M.A., H.İ.A. ve A.D. isimli şüphelilerin evlerine baskın düzenledi.

M.A. ve H.İ.A’nın evinde yapılan aramalarda 400 kök kenevir bitkisi, 100 metre sulama hortumu, 2 kilogram suni gübre; A.D. isimli şahsın evinde yapılan aramalarda ise 150 kök kenevir bitkisi, 100 gram kubar esrar, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Şüpheliler mahkemeye sevk edilmek üzere gözaltına alınarak karakola götürülürken ele geçirilen kenevirlere ise imha edilmek üzere el konuldu.