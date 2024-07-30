Yaşam ne her zaman aydınlık ne de her zaman karanlıktır

Sanatçı sanat yolculuğunun pratik hayata geçtiği dönemde resimlerinde geleneksel bakış açısını modernleştirerek yeni bir hareket katmaya çalışmakta.

Çalışmalarını Antalya Kaş’ta sürdüren sanatçı “İyi de ben kimim” temalı sergisinde, farklı dönemlerde ve geçişlerde yapmış olduğu seçkilerden hazırladığı çalışmalarını da sanat severlerin beğenisine sundu. Şevval Bıdı ayrıca, sanata yöneliş ve süreçlerini anlatan bir de kısa film yaparak YouTube kanalında yayınladı.

2024 yılında Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi resim bölümünden mezun olan sanatçı; mezuniyetinin hemen sonrasında sanat yolculuğuna İzmir Sanat Fuarı’na çalışmalarıyla katılmasıyla başladı. İki eserinin sanatseverler tarafından sahiplenilmesi sanatçı için önemliydi.

Ardından İzmir Fuarı’nda, Alaçatı'da düzenlenen Küratörlüğünü Özer Ulukaya'nın yaptığı yine Çeşme Belediyesinin destekleriyle gerçekleşen

Uluslararası Alaçatı Barborossa Sanat Çalıştayı’na davet edildi.

Haziran ayında düzenlenen 40 Uluslararası sanatçının katıldığı çalışmalarıyla çalıştayda dikkat çeken Şevval Bıdı, Türkiye, Makedonya, Rusya, İtalya, KKTC, Sırbistan,ve Bulgaristan’dan katılan usta sanatçıların yanında yer aldı.

Çok geçmeden çok kısa bir sürede solo sergisiyle, yine Alaçatı'da Küratörlüğünü Özer Ulukaya'nın yaptığı “İyi de ben kimim” kişisel sergisiyle Peri Art Galery'de çalışmalarını sanatseverlerin beğenisine sundu.

Çeşme Belediyesinin destekleriyle Alaçatı Peri Art Galery’de gerçekleşen sergiye ilgi yoğun oldu. Seçkin bir davetli topluluğunun katıldığı sergide ressam Pınar Karaman da hazır bulundu.

Sanat yolculuğunun pratik hayata geçtiği dönemde resimlerinde geleneksel bakış açısını modernleştirerek yeni bir hareket katmaya çalışan sanatçı geleneksel motifler ve imgelerden yararlanarak, pop art ve neon renklerle eserler üretiyor.

Yan dal olarak müzikle de ilgilenen Şevval Bıdı’nın şiirleri de dikkat sanat camiasında dikkatleri çekiyor.

Bir kuş gibi özgürüm, göçmen rüzgârın izinde

Kendi kimliğimi ararken kaybolmuş yollarda

Her adımda biraz daha büyür biraz daha güçlenirim

Hayatın tuzakları arasında içimdeki savaşta

Şansın kapılarını aralayan ellerim

Renkler ve notalarla dokunur kalplere

Bir heykel gibi sabırla şekillenir ruhum

Kendimi yontarken hüzünlü günlerde

Geçmişin yankıları beni ben yapan

Hatalarım, başarılarım, beni ben kılan

Bir silüet belki iki dünya arasında

Ama her zaman ışığını bulan, karanlıkta

İçimdeki güzellik sadakatle parlayan

Sevgiyle büyüyen sevgide hayat bulan

Şevval benim hikayem

Bir fırtınanın ortasında kendi gökkuşağımı yaratan

Bir masal aslında... ‘’ İyi de ben kimim ’’

“İyi de ben kimim”’ solo sergisinde ilk defa sanatseverlerin beğenisine sunduğu eserlerinden bazıları;

DÖNGÜ

Evren ben buradayım der kimi zaman iste,

umut dolu gözlerle. Sesin yankılansın istekler havuzunda.

Tersten oku bazen Aşk de Kaş’a Yaşa, bir kelebeğin yaşadığı gibi, öleceğini düşünmeden kainatta.

Bir döngüdür aslında, kalabalığın ortasında.

Ama kendini bulduğun, aynı havuzun etrafında.

İZ

Hayaller kurarım kâğıdımın tütsülü kokusundan esinlenerek.

Yazarım, çizerim..

Oturdum bir gün tütsülü kâğıdın başına,

karaladım ansızın o boşluğa

ve iz bıraktı bende.

Ama boşlukta olmamalıydı,

o artık ben olmalıydı.

Benden bir iz,

kendi kokumun hissedildiği bakıldığında.

YAŞAMA BAKIŞ

Hayata adım atmaya devam etmek,

Bir yandan dışarıdan içeriyi izlemek.

Aslında çığlık atıyor benliğim,

Geldiğim yer, söylüyor bana tüm bozuk yolları.

Kendini hatırlamak istiyor, yüzleştiriyor beni.

Bazen sesler duyuyor.

Sende yaşamı gördüm diyor biri.

Neden kıtalar atlayıp yeni dalgalar keşfetmiyorum? Düşünüyorum, düşünüyorum hâlâ,

Devi izliyorum kaşta; uyuyor… Ama o ses yine duyuruyor kendini uyuyan devi uyandırdın diyor, besliyor beni. Sonra bir deniz yıldızının hikâyesi geliyor aklıma. “En güzel kıvamda, en güzel biçimde, yaratılan insana has özellikler, somut güzelliğin yanında soyut güzelliklerle beraber algılanmalıdır” diyordu.

Artık kırmızıma siyahlar da karıştı, Herkesin bildiği gibi, yaşam ne her zaman aydınlık, ne de her zaman karanlıktır.