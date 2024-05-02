Yaşama 22 gün tutunabilen Tuğçe, Denizli’yi yasa boğdu

Kaynak: İHA
Yaşama 22 gün tutunabilen Tuğçe, Denizli’yi yasa boğdu
Aydın’ın Nazilli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Tuğçe Aydın, 22 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Acı haberiyle ailesini yasa boğan Aydın, Denizli’de düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

10 Nisan günü Nazilli ilçesinde yaşanan kazada, Aysu Öncel yönetimindeki 48 BU 676 plakalı kamyonet, sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Aydın - Denizli Karayolu Organize Sanayi Kavşağı'ndaki refüje çarparak takla attı. Kazada araç sürücüsü Öncel hayatını kaybederken, yolcu konumunda bulunan M.C., C.A. ve Tuğçe Aydın ise yaralandı.

Yaralılar Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ancak, 28 yaşındaki Tuğçe Aydın'ın tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdiği açıklandı. Bu acı haberi alan ailesi ve sevenleri büyük bir üzüntü yaşarken, kaza sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

Tuğçe Aydın için Asri Mezarlık Camisi'nde cenaze namazı kılınarak dualar edildi. Ardından Aydın, Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

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