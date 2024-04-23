Yaşamak için borç batağına düşen vatandaşa limit ayarı. BDDK’dan tüm bankalara talimat gitti

Kaynak: Haber Merkezi
Yaşamak için borç batağına düşen vatandaşa limit ayarı. BDDK’dan tüm bankalara talimat gitti
Ekonomik krizde nakit sorununu çözmek isteyen vatandaş borç batağına saplanırken BDDK bankalara gönderdiği talimatla milyonlarca müşterinin kart limitlerinde değişikliğe gitme kararı aldı.

Türkiye'de uzun yıllardır devam eden ekonomik sıkıntılar ve enflasyonla mücadele çabaları, milyonlarca vatandaşın kredi kartı borçlarında büyük bir baskı altında kalmasına neden oldu.

Özellikle son dönemlerde kart faizlerinin yükselmesiyle birlikte, birçok kişi mevcut borçlarını bile ödemekte zorlanıyor. Ancak ekonomik göstergelerde beklenen düzelme yaşanmaması, kart borçlarının hızla artmasına yol açıyor.

Kredi kartı kullanımında gözlenen bu olumsuz tablo, ekonomi yönetiminin sürdürdüğü para politikası adımlarını da olumsuz etkiliyor. Bu adımlarla ekonomide istenen soğumanın sağlanması hedeflenirken, kartlı işlemlerin artması beklenmeyen bir sonuç olarak karşımıza çıkıyor.

Bu sorunun üstesinden gelmek için Merkez Bankası, geçtiğimiz aylarda kredi kartı nakit avans çekimlerinde ve akdi faiz oranlarında artışa gitmişti. Şimdi ise, kart limitlerini sınırlamak için yeni bir düzenleme üzerinde çalışılıyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) mevzuatına göre, bankalar müşterilerine kredi kartı tahsis ederken belirli bir gelir çarpanını temel alıyorlar. Ancak bu sınırlamaların birçoğu ihlal ediliyor ve birçok kullanıcıya gelirlerinin çok üzerinde limitler tahsis ediliyor. Bu durum, kontrolsüz harcamalara ve borç batağına sürüklenen vatandaşların sayısının artmasına neden oluyor.

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