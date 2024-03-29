BDDK açıkladı. Bankacılık sektörü büyüdü

Kaynak: AA
BDDK açıkladı. Bankacılık sektörü büyüdü
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, Türk bankacılık sektörünün toplam aktif büyüklüğü şubat itibarıyla 2023 sonuna kıyasla yüzde 4,7 artarak 24 trilyon 662 milyar liraya yükseldi.

BDDK açıkladı..Bankacılık sektörünün aktifleri şubatta 24,7 trilyon liraya ulaştı.

BDDK hazırladığı"Türk Bankacılık Sektörünün Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri" raporuna göre şubat ayında bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 24 trilyon 662 milyar 11 milyon lira düzeyine çıktı. Bankacılık sektöründeki büyüme geçen yıla göre 1 trilyon 111 milyar 779 milyon lira olarak gerçekleşti.

EN BÜYÜK KALEM KREDİLER

Bankacılık sektörünün en büyük aktif kalemi krediler oldu. rapora göre 2023 sonunda yüzde 5,9 artan krediler 12 trilyon 365 milyar 518 milyon liraya ulaştı. Menkul değerlerin toplamı ise 4 trilyon 259 milyar 295 milyon lira olarak kayıtlara geçti. Bankacılık sektörünün verdiği kredilerin takip oranı da yüzde 1,55 olarak gerçekleşti.

Bankaların kaynakları içinde en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat, 2023 sonuna göre yüzde 1,9 artarak 15 trilyon 140 milyar 382 milyon liraya yükseldi.

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