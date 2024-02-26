Yaşar Alptekin'in her türlü kasetinin olduğu ortaya çıktı. 'Dinimi yaşadım diye laik kesimin linçine uğradım' demişti

Kaynak: Haber Merkezi
Yaşar Alptekin'in her türlü kasetinin olduğu ortaya çıktı. 'Dinimi yaşadım diye laik kesimin linçine uğradım' demişti
Dinini yaşadığı için laik kesimin hakaretlerine uğradığını iddia eden Yaşar Alptekin'in her türlü kasetinin olduğunu ortaya çıktı. Gazeteci Adnan Bulut, Alptekin'in kasetlerini ifşa etti.

Bir dönem Türk sinemasının yakışıklı erkek oyuncuları arasında yer alan ve hızlı yaşantısı ile bilinen Yaşar Alptekin son 20 yıldır ise dine dönerek farklı bir hayat yaşıyor.

Uzun sakalları, sarık ve cübbeli kıyafetleri ile dikkat çeken Alptekin, yaptığı son açıklamada ise dine döndüğü için laik kesimlerin tepkisi ile karşılaştığını iddia etti. Alptekin, eski görüntülerinin sürekli önüne çıktığını belirterek, dini yaşadığı için laik kesimlerin hakaretine uğradığını söyledi.

ESKİ KASETLERİ ORTAYA ÇIKTI

Dini yaşantısı nedeniyle hakarete uğradığını iddia eden Yaşar Alptekin’in eski kasetleri yeniden gündem oldu. Gazeteci Adnan Bulut, Alptekin’in geçmişte adının seks kasetleri ile gündeme geldiğini vurguladı.

Bulut’un sosyal medayda yaptığı paylaşımda eski manken ve oyuncu Yaşar Alptekin’in erkeklerle cinsel ilişkiye girdiği kasetlerin bulunduğunu belirten haberler paylaştı. Haberlerde bir çetenin elinde 6 seks kaseti olduğu ve Yaşar Alptekin’in de görüntülendiği belirtildi.

Bulut, Milliyet gazetesinden Lube Ayar’ın imzasıyla yayınlanan bir haberi de paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"Böyle mi yaşıyordun dinini Yaşar Alptekin? Açtırtma kutunu! Bak çeyrek asır önce nasıl yaşadığını sana anımsatalım.

Lube Ayar imzalı haber arşivde duruyor. Biz kıdemli gazetecilerin hafızasında daha neler duruyor. İstersen torbanın dibini silkeleyelim. Otur oturduğun yerde."

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