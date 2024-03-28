Menzilci Yaşar Alptekin 4 katlı saray yavrusunun kapılarını açtı. Evlilik köşesi bahçe jakuzisi ve daha neler neler…

Menzilci Yaşar Alptekin 4 katlı saray yavrusunun kapılarını açtı. Evlilik köşesi bahçe jakuzisi ve daha neler neler…
Kaynak: Mynet
Son dönemde camide vaaz verdiği anlarla gündeme gelen oyuncu Yaşar Alptekin Aramızda Kalmasın'a evinin kapılarını açtı. Saray yavrusu evini gezdiren oyuncunun evinin detayları gündem oldu. Alptekin'in evinde evcilik köşesi, bahçe jakuzisi ve manevi detaylar yer alıyor.
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Menzilci Yaşar Alptekin 4 katlı saray yavrusunun kapılarını açtı. Evlilik köşesi bahçe jakuzisi ve daha neler neler… 1

İslamiyet'e yöneldikten sonra değişimiyle dikkat çeken eski manken Yaşar Alptekin, camide vaaz verdiği anları sosyal medya hesabında yayınlayınca gündeme gelmişti.

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Menzilci Yaşar Alptekin 4 katlı saray yavrusunun kapılarını açtı. Evlilik köşesi bahçe jakuzisi ve daha neler neler… 2

EVİNDE YOK YOK

Yaşar Alptekin son olarak 4 katlı evinin kapılarını Aramızda Kalmasın'a açtı.

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Menzilci Yaşar Alptekin 4 katlı saray yavrusunun kapılarını açtı. Evlilik köşesi bahçe jakuzisi ve daha neler neler… 3

Evinin girişinde yer alan detayda "Bu evde hacı var" yazdığını söyleyen Alptekin eski bir yatağı evin salonunda sehpa olarak değerlendirmiş...

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Menzilci Yaşar Alptekin 4 katlı saray yavrusunun kapılarını açtı. Evlilik köşesi bahçe jakuzisi ve daha neler neler… 4

Evinde kutsal emanetler köşesi olan eski manken ve oyuncu "Kabe örtüsü ne güzel kokuyor. Senede bir kere peygamber efendimizin saçı yıkanıyor saçının yıkandığı su" diyerek evinin o kısmını da gösterdi.

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Menzilci Yaşar Alptekin 4 katlı saray yavrusunun kapılarını açtı. Evlilik köşesi bahçe jakuzisi ve daha neler neler… 5

Yataktan yapılan masa da detaylarıyla dikkat çekiyor.

"Peygamber Efendimizin sakalı" diyerek o kısmı da gösteren Yaşar Alptekin 'in duvarlarında da tespihleri asılı.

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Menzilci Yaşar Alptekin 4 katlı saray yavrusunun kapılarını açtı. Evlilik köşesi bahçe jakuzisi ve daha neler neler… 6

Evinin her detayında manevi hazineler olan Alptekin "Peygamber Efendimizin kabrini örtüsü var" diyerek onu da gösterdi.

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Menzilci Yaşar Alptekin 4 katlı saray yavrusunun kapılarını açtı. Evlilik köşesi bahçe jakuzisi ve daha neler neler… 7

Salonun ortasında ise Osmanlı döneminde akıl hastalarının tedavi edildiği bir düzenek var.

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Menzilci Yaşar Alptekin 4 katlı saray yavrusunun kapılarını açtı. Evlilik köşesi bahçe jakuzisi ve daha neler neler… 8

Yaşar Alptekin'in salonunun duvarlarının bir kısmı ise kitaplarla dolu.

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Menzilci Yaşar Alptekin 4 katlı saray yavrusunun kapılarını açtı. Evlilik köşesi bahçe jakuzisi ve daha neler neler… 9

4 katlı evin bahçesi de bir hayli büyük.

"Keyif köşesi" dediği evinin bahçesini de gösteren Alptekin bahçesinin altına ise torununa evcilik odası yapmış.

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Menzilci Yaşar Alptekin 4 katlı saray yavrusunun kapılarını açtı. Evlilik köşesi bahçe jakuzisi ve daha neler neler… 10

Altepkin bahçesine jakuzi yapmayı da ihmal etmemiş.

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Menzilci Yaşar Alptekin 4 katlı saray yavrusunun kapılarını açtı. Evlilik köşesi bahçe jakuzisi ve daha neler neler… 11

Alptekin'in aktar gibi mutfağı da gözlerden kaçmadı.

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Menzilci Yaşar Alptekin 4 katlı saray yavrusunun kapılarını açtı. Evlilik köşesi bahçe jakuzisi ve daha neler neler… 12

Eski mankenin banyosu da hamam stili olarak dizayn edilmiş.

Yaşar Alptekin konuşmasında "Evin 2 katı benim 2 katı hanımın" dedi.

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