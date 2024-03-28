Menzilci Yaşar Alptekin 4 katlı saray yavrusunun kapılarını açtı. Evlilik köşesi bahçe jakuzisi ve daha neler neler…
Menzilci Yaşar Alptekin 4 katlı saray yavrusunun kapılarını açtı. Evlilik köşesi bahçe jakuzisi ve daha neler neler…
Kaynak: Mynet
Son dönemde camide vaaz verdiği anlarla gündeme gelen oyuncu Yaşar Alptekin Aramızda Kalmasın'a evinin kapılarını açtı. Saray yavrusu evini gezdiren oyuncunun evinin detayları gündem oldu. Alptekin'in evinde evcilik köşesi, bahçe jakuzisi ve manevi detaylar yer alıyor.