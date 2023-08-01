Yaşar Alptekin yıllar sonra itiraf etti. Bir dönem sarık ve cüppe ile dolaşıyordu

Haberler.com'un YouTube kanalında Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla yayınlanan 'Haber Bahane' programına konuk olan Yaşar Alptekin, iki kez evlendiği eşi Nilgün Altınyay'la yaşadığı ilk boşanma sürecini anlattı.

Alptekin, kıskanmasından dolayı sıkıntı yaşadığı eşinden, en yakınıyla ilişki yaşayarak boşandığını itiraf etti.

"EŞİME 3 KERE BOŞANMA TALEBİNDE BULUNDUM"

Alptekin ilk eşiyle olan evlilik ve boşanma sürecini şu sözlerle anlattı

''Her insanın için olan duygudur kıskanmak benim de var. Ama karşı tarafı rahatsız etmemeli. Nilgün ile oturduğumuzda 'Kıskanç kadın, kendine güveni olmayan kadındır' deyince aradığım kadın bu dedim. Başka bundan yoktur bununla evleneyim dedim.

Kıskanmaz dediğim kadın evlendikten 6 ay sonra, araba kemerini koklayıp 'Sen bu eve kadın almışsın, beni aldatıyorsun' demeye başladı. Bu kıskançlıklarından dolayı 3 kere boşanma talebinde buldum."

"YAKININDAKİ BİRİYLE İLİŞKİ YAŞADIM"

Bir gün dedim ki ona 'Bak hayatım sen çok güzel bir pırlanta yüzüksün ama parmağıma uymuyorsun. Git sen parmağını bul, ben de yüzüğümü bulayım' dedim. 'Başka bir kadın mı var?' dedi.

'Hayır yok' dedim. 'Tamam o zaman devam edelim' dedi. Kıskançlıkları daha sonra da devam etti. Baktım olmuyor. Başka bir kadın olursa bitecek. Başka türlü ikna olmuyor.

Sonra teyzesinin oğlunun en yakın arkadaşıyla yakınlaştım. Ona haberin en hızlı ulaşacağı biri. Tahmin ettiğim gibi olay duyuldu, biz hemen boşandık ondan sonra."

Yaşar Alptekin geçtiğimiz aylarda ise görücü usulü olarak Nadire Alptekin ile nikah masasına oturdu.