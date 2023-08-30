Yaşar Kemal'in manevi oğlu Raşit Gökçeli son yolculuğuna uğurlandı

Nefes darlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Yaşar Kemal'in manevi oğlu Raşit Gökçeli, Zincirlikuyu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Kilyos Mezarlığı'nda defnedildi.

Yaşar Kemal'in manevi oğlu Raşit Gökçeli son yolculuğuna uğurlandı

Toros Yayınları'nın kurucusu ve Mimarlar Odası'nın eski yöneticilerinden, yayıncı ve mimar Raşit Gökçeli, nefes darlığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede 79 yaşında hayatını kaybetti. Yaşar Kemal ve eşi Tilda Kemal'in manevi oğlu Raşit Gökçeli için Zincirlikuyu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

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Törene Raşit Gökçeli'nin oğlu Ali Gökçeli, Prof. Dr. İlber Ortaylı, arkadaşları ve sevenleri katıldı. Helallik alınmasının ardından cenaze namazı kılındı. Cenaze namazının ardından Gökçeli'nin cenazesi defnedilmek üzere Kilyos Mezarlığı'na götürüldü.

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