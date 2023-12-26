Yaşar Okuyan’ın cenaze töreni programı belli oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Yaşar Okuyan’ın cenaze töreni programı belli oldu
Eski Bakan Yaşar Okuyan'ın cenaze töreni programını kızı Ülkü Okuyan sosyal medya hesabından paylaştı.

Yaşar Okuyan, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 74 yaşında hayatını kaybetti.

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan için yarın TBMM’de tören düzenlenecek.

Okuyan için 27 Aralık Çarşamba günü yarın, saat 14.00’te, TBMM’de cenaze töreni düzenlenecek.

Okuyan, 28 Aralık Perşembe günü Yalova Merkez Camisi’nde kılınacak öğle namazının ardından toprağa verilecek.

Okuyan’ın kızı Ülkü Okuyan, hastane önünde; “12 gündür yoğun bakımdaydı. Çok üzgünüz, hazır değildik böyle bir şeye. Hep iyileşecek diye bekledik. Ama maalesef kurtaramadılar. Allah rahmet eylesin. Sevenlerinin, herkesin başı sağ olsun. Yarın Meclis’te 14.00’te tören yapılacak. Arkasından da Yalova’ya nakledeceğiz. Orada aile kabristanına gömülecek” dedi.

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