Kuveyt Türk ve Trendyol arasında finansman iş birliği

Yapılan iş birliğinde, kredi kartsız online alışveriş finansmanı hizmetini başlattığını duyurdu. Yapılan anlaşma kapsamında Kuveyt Türk müşterileri, Trendyol mobil uygulama platformu üzerinde yaptıkları alışverişte, kredi kartına gerek kalmadan 36 aya varan taksit seçenekleriyle alışverişlerini yapabilecek. Böylece Kuveyt Türk, Trendyol alışverişlerinde faizsiz finansman hizmeti veren ilk katılım bankası oldu.

Türkiye’nin katılım finans kuruluşu olan Kuveyt Türk, müşterilerinin ihtiyaç ve taleplerine özel yenilikçi ürün ve hizmetler imkanı sunuyor. Kuveyt Türk, “alışveriş finansmanı” alanında Trendyol ile iş birliği sağlayarak protokol imzaladı.

Sağlanan iş birliği doğrultusunda, Kuveyt Türk’ün “alışveriş finansmanı” hizmeti, Trendyol mobil uygulama platformu üzerinden yapılan alışverişlerde kullanıcılara sunuluyor. Trendyol müşterileri pratik, hızlı, kredi kartsız ve şubesiz anında finansman kullanarak yeni bir alışveriş keyfi yaşıyor. Kuveyt Türk ise bu anlaşmada Trendyol’dan gerçekleşen alışverişlerde 36 aya varan taksit imkanıyla müşterilerine ödeme kolaylığı imkanı sağlıyor. Kuveyt Türk, yapılan iş birliği anlaşmasıyla Trendyol alışverişlerinde faizsiz finansman hizmeti imkanı hizmeti sunan ilk katılım finans kuruluşu oldu.

“Müşterilerimizin kredi kartı limitleri etkilenmiyor”

Kuveyt Türk Bireysel ve Özel Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Oral, konuya ilişkin açıklama yaptı. Mehmet Oral, “Müşterilerimizin güncel talep ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak sektör dinamiklerini yakından takip ediyor, yenilikçi ürün ve hizmetler geliştiriyor, yeni iş birliklerine imza atıyoruz ve Trendyol ile yaptığımız iş birliği kapsamında, müşterilerimiz, Trendyol mobil uygulaması ve web sitesi üzerinden yaptıkları alışverişlerde, Kuveyt Türk’ün alışveriş finansmanı ödeme yöntemi sayesinde hem kredi kartına ihtiyaç duymadan hem de 36 aya varan taksit imkanından yararlanarak alışveriş yapabiliyor.” dedi.

Ayrıca Oral, “ Böylece müşterilerimiz kredi kartı limitleri etkilenmeden pratik ve hızlı şekilde alışveriş yapma imkanına kavuşmuş oluyor. Müşterilerimizin hayatını kolaylaştıracak yeniliklere imza atmaya ve müşterilerimize yeni fırsatlar sunmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Bu imkandan faydalanabilmek için:

Trendyol mobil uygulamasında ödeme seçeneklerinden Kuveyt Türk Alışveriş Finansmanı tıklayarak bilgilerini eksiksiz dolduran Kuveyt Türk müşterileri, Kuveyt Türk Mobil uygulamasına yönlendirilerek anında finansman hizmetinden faydalanabiliyor. Kuveyt Türk müşterisi olmayanlar ise bundan faydalanabilmek için müşteri, temsilcileriyle görüntülü görüşme sağlayarak kısa süre içinde müşteri olarak bu imkandan faydalanabiliyor.