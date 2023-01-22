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Yaşar Üniversitesi 2 Araştırma Görevlisi alımı yapıyor

Yaşar Üniversitesi'nin yayımladığı ilana göre, 2 araştırma görevlisi alımı yapılacağı duyuruldu.  

Haber Giriş: 22 Ocak 2023 Pazar - 15:33
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Yaşar Üniversitesi 2 Araştırma Görevlisi alımı yapıyor

Yaşar Üniversitesi 2 Araştırma Görevlisi alımı yapıyor
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ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Üniversitenin ilgili Birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”te belirtilen şartları yerine getirmiş olmak kaydıyla araştırma görevlisi alınacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız. 

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