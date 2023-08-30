Yaşayan Nostradamus Salome’den 2024 kehaneti. Herkesi bir korku sardı

“Yaşayan Nostradamus” olarak bilinen ve daha önce Rusya’nın Ukrayna’yı işgalini bildiği iddia edilen Salome’nin 2024 yılı kehanetleri gündeme oturdu.

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Yaşayan Nostradamus Salome’den 2024 kehaneti. Herkesi bir korku sardı 1

Brezilyalı kahin Athos Salome, “Yaşayan Nostradamus” olarak biliniyor.

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Yaşayan Nostradamus Salome’den 2024 kehaneti. Herkesi bir korku sardı 2

Daha önce Rusya’nın Ukrayna’yı işgaline kadar yaşanan tüm olayları bildiği iddia edilen Salome’nin 2024 yılı kehanetleri yeniden gündem oldu.

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Yaşayan Nostradamus Salome’den 2024 kehaneti. Herkesi bir korku sardı 3

İşte Salome’nin 2024 kehanetleri…

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Yaşayan Nostradamus Salome’den 2024 kehaneti. Herkesi bir korku sardı 4

Yeni tip koronavirüs salgını, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ve Kraliçe II. Elizabeth'in ölümü gibi 21'inci yüzyıla damga vuran olayları bilen 36 yaşındaki kahin; ABD'nin 2024 ya da 2026 yılında bir saldırıyla sarsılacağını ve işgal tehlikesi altına gireceğini iddia etti.

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Yaşayan Nostradamus Salome’den 2024 kehaneti. Herkesi bir korku sardı 5

Daha önce İngiliz tabloid gazete Daily Star'a konuşan Salome sosyal medyada yeniden gündem oldu.

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Yaşayan Nostradamus Salome’den 2024 kehaneti. Herkesi bir korku sardı 6

"Bir çift büyük lider ABD'yi cehenneme çevirmek için birleşecek. Daha önce yaşadığımız 11 Eylül saldırılarından bile daha yıkıcı olacak." diyen Brezilyalı kahin, "Amacım korku ve panik yaratmak değil" ifadelerini kullandı.

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Yaşayan Nostradamus Salome’den 2024 kehaneti. Herkesi bir korku sardı 7

Salome, "Bu tür şeylerin yaşanmasını önlemek için zamanımız var." dedi.

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Yaşayan Nostradamus Salome’den 2024 kehaneti. Herkesi bir korku sardı 8

Salome sözlerini şöyle sürdürdü: "Kendimi bir falcı olarak görmüyorum. Tahminler halkı umutsuzluğa sürüklemeden bir uyarı olarak yapılmıştır.

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Yaşayan Nostradamus Salome’den 2024 kehaneti. Herkesi bir korku sardı 9

Bu umutsuzluk için bir neden değil, daha çok tahminlerin büyük liderlere ulaşması ve en kötüsünü önlemek için bir şeyler yapılmasını umut ediyorum. İnsanlar zarar görmeden önce bombayı etkisiz hale getirmeleri gerekiyor"

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