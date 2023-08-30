Yaşayan Nostradamus Salome’den 2024 kehaneti. Herkesi bir korku sardı

“Yaşayan Nostradamus” olarak bilinen ve daha önce Rusya’nın Ukrayna’yı işgalini bildiği iddia edilen Salome’nin 2024 yılı kehanetleri gündeme oturdu.
Brezilyalı kahin Athos Salome, “Yaşayan Nostradamus” olarak biliniyor.
Yeni tip koronavirüs salgını, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ve Kraliçe II. Elizabeth'in ölümü gibi 21'inci yüzyıla damga vuran olayları bilen 36 yaşındaki kahin; ABD'nin 2024 ya da 2026 yılında bir saldırıyla sarsılacağını ve işgal tehlikesi altına gireceğini iddia etti.
Daha önce İngiliz tabloid gazete Daily Star'a konuşan Salome sosyal medyada yeniden gündem oldu.
"Bir çift büyük lider ABD'yi cehenneme çevirmek için birleşecek. Daha önce yaşadığımız 11 Eylül saldırılarından bile daha yıkıcı olacak." diyen Brezilyalı kahin, "Amacım korku ve panik yaratmak değil" ifadelerini kullandı.
Salome, "Bu tür şeylerin yaşanmasını önlemek için zamanımız var." dedi.
Salome sözlerini şöyle sürdürdü: "Kendimi bir falcı olarak görmüyorum. Tahminler halkı umutsuzluğa sürüklemeden bir uyarı olarak yapılmıştır.
Bu umutsuzluk için bir neden değil, daha çok tahminlerin büyük liderlere ulaşması ve en kötüsünü önlemek için bir şeyler yapılmasını umut ediyorum. İnsanlar zarar görmeden önce bombayı etkisiz hale getirmeleri gerekiyor"